JawaPos.com - Praktik pungutan tambahan terhadap perusahaan biro jasa dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) diduga telah berlangsung lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Bahkan, pungutan yang dikenal dengan istilah uang loket atau uang klik tersebut disebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai.

Pengakuan itu disampaikan Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Ditjen Imigrasi, Yohannes Sri Winarto, saat memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).

Yohannes mengungkapkan, perusahaan biro jasa dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp 1 juta dalam proses pengurusan izin tinggal WNA. Praktik tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang didalami jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Jaksa mempertanyakan apakah pungutan yang disebut sebagai uang loket atau uang klik itu sudah diketahui secara luas oleh pegawai Ditjen Imigrasi.

"Apakah praktik ini sudah menjadi rahasia umum di kantor Bapak?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Yohannes.

Jaksa kemudian memastikan apakah pengetahuan mengenai praktik tersebut juga mencakup seluruh pegawai di lingkungan direktorat jenderal. Yohannes menyatakan bahwa semestinya para pegawai sudah mengetahui adanya pungutan tersebut.

"Itu ya? Semua pegawai di situ tahu? Pegawai yang ada Direktorat Jenderal Bapak?" tanya jaksa.

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"Harusnya tahu," jawab Yohannes.

Dalam persidangan yang sama, jaksa turut menggali apakah praktik pungutan tersebut tetap berlangsung setiap kali terjadi pergantian pejabat di lingkungan Ditjen Imigrasi. Pergantian yang dimaksud meliputi posisi Direktur Jenderal, direktur hingga kepala subdirektorat.

Yohannes menerangkan bahwa praktik tersebut tidak serta-merta berhenti ketika pejabat baru mulai menduduki jabatan. Menurut pengetahuannya, pejabat yang datang juga sudah mengetahui keberadaan sistem pungutan itu.

"Saudara saksi ya, di Ditjen Imigrasi kan sering terjadi perubahan pejabat, baik di level Dirjen, Direktur, Kasubdit. Saudara menerangkan tadi bahwa praktik ini sudah berjalan lama ya? Apakah ketika pejabat itu datang, sistem itu mereka sudah tahu atau bagaimana setelah berganti? Tahu saudara aja?" cecar jaksa.

"Kalau menurut saya sih sudah tahu," jawab Yohannes.

Jaksa kemudian kembali memastikan apakah pungutan tersebut langsung berjalan ketika pejabat baru mulai bertugas.

"(Praktiknya) Langsung jalan ya?" tanya jaksa.

"Iya," timpal Yohannes.

Lebih lanjut, jaksa mendalami apakah pernah ada pejabat di lingkungan Ditjen Imigrasi yang secara tegas meminta agar praktik pungutan tersebut dihentikan. Yohannes mengaku pernah ada instruksi untuk menghentikannya.

Dia mengutarakan, pegawai sempat dikumpulkan dalam sebuah rapat setelah kasus dugaan korupsi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai mencuat dan ditangani aparat penegak hukum.

"Apakah pernah ada pejabat baru yang kemudian menyuruh menghentikan praktik ini, baik di level Dirjen atau Direktur, atau dari menteri atau Wamen, 'Stop ini praktik?' Pernah ada?" telisik jaksa.

"Pernah ada, kita dikumpulkan di ruang rapat," jawab Yohannes.

Ketika diminta menjelaskan waktu pelaksanaan rapat tersebut, Yohannes mengaku tidak mengingat secara pasti. Namun, dia menyebut pertemuan itu berlangsung pada masa kepemimpinan Direktur pada era Jaya dan turut melibatkan Direktur Kepatuhan Internal atau Patnal.

"Kapan itu?" tanya jaksa.

"Tepatnya saya kurang itu, tapi waktu itu kita dikumpulkan oleh Pak Direktur zaman Pak Jaya, dan kita menghadirkan juga Direktur Patnal, Pak, Kepatuhan Internal. Itu setelah ada kasus Naker, nah itu kita, saya larinya di situ, umpamanya," imbuh Yohannes.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," tegas jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).