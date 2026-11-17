JawaPos.com - Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa malam (17/11), Irjen Pol Eko Hadi Santoso dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Jenderal bintang dua itu terbukti melanggar etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa putusan sidang KKEP Polri tersebut terdiri atas dua poin. Pertama, sanksi yang bersifat etika. Tindakan Irjen Eko dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yang juga diputus dalam sidang tersebut.

”Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ucap Trunoyudo kepada awak media di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Eko menjalani persidangan selama lebih kurang sembilan jam. Sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo tersebut, Eko terbukti telah melakukan pelanggaran etik.

"Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding," ucap Trunoyudo.

Sesuai dengan aturan dan ketentuan, majelis sidang KKEP Polri telah menerima banding tersebut. Selanjutnya Polri bakal membentuk komisi banding untuk kembali menyidangkan Eko. Trunoyudo memastikan bahwa nantinya hasil sidang banding juga akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebelum Eko, Polri telah memecat tidak hormat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam kasus yang sama. Eko dan Ahrie memang sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah nama lainnya.