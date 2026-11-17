JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar laboratorium gelap (clandestine laboratory) yang memproduksi cairan rokok elektrik (vape) mengandung narkotika jenis etomidate di sebuah rumah kos kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat.

Polisi menangkap lima tersangka dan menetapkan seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial A sebagai buronan. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di wilayah Cengkareng.

Tim gabungan dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Subnit Narkoba Polsek Kembangan kemudian melakukan penyelidikan berantai sejak akhir Oktober 2026.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menuturkan, penggerebekan pabrik rumahan tersebut merupakan hasil penelusuran di beberapa lokasi berbeda di Jakarta dan Tangerang.

Rangkaian penangkapan dimulai pada Kamis (29/10) sekitar pukul 21.30 WIB di Apartemen Greenbay Tower F, Penjaringan, Jakarta Utara. Operasi berlanjut keesokan harinya, Jumat (30/10) pukul 01.00 WIB, di area parkir Mimi Livehouse PIK 2, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dari dua lokasi awal tersebut, petugas mengamankan tiga orang tersangka, yakni seorang pria berinisial NO, 34, serta dua perempuan berinisial AA, 37, dan LI, 37.

Penyelidikan terus bergulir hingga Rabu (4/11) pukul 18.00 WIB. Petugas kembali menangkap seorang pria berinisial MS, 34, di Jalan Adhi Karya Nomor 3, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beserta barang bukti 358 unit vape siap edar yang terdiri dari 167 unit merek Bintang dan 191 unit merek King.

"Tidak berhenti sampai di situ, tim gabungan kembali melakukan pengembangan hingga menemukan lokasi yang diduga menjadi laboratorium gelap produksi etomidate di sebuah rumah kos Bugatti Unit 302, Jalan Kompleks Departemen Agama, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat," ujar Kombes Pol Nasriadi, Selasa (17/11).

Peran Peracik dan Barang Bukti Laboratorium

Di kamar kos tersebut, petugas menangkap seorang pria berinisial NS, 27, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 17.00 WIB. NS diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengemas cairan narkotika ke dalam cartridge vape.

Saat menggeledah kamar kos NS, polisi menyita puluhan peralatan laboratorium dan ratusan barang bukti siap produksi, antara lain:

- 159 cartridge berisi cairan diduga etomidate berbagai merek dan 400 cartridge kosong.

- 11 botol berisi cairan warna putih dan 45 botol liquid.

- Peralatan racik berupa 3 gelas kaca laboratorium, 2 alat suntik, termometer, alat pengaduk, timbangan digital, serta 1 alat press.

- Perlengkapan kemasan, kardus pengiriman, telepon genggam, serta satu bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja.

Berdasarkan pemeriksaan awal, NS mengaku telah beroperasi selama kurang lebih dua bulan dan telah memasarkan sekitar 500 cartridge etomidate.

Polisi Buru Pemodal Asal Tiongkok

Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan bahwa NS menjalankan produksi ilegal tersebut di bawah kendali pihak lain. Atas pekerjaannya meracik cairan berbahaya tersebut, NS dijanjikan bayaran rutin setiap bulan.

"Dalam keterangannya kepada penyidik, NS mengaku bekerja atas perintah seorang WNA asal Tiongkok berinisial A yang saat ini masih diburu petugas," terang Nasriadi.

Dari aktivitas tersebut, tersangka NS diduga menerima upah sebesar Rp 10 juta per bulan. Kepolisian kini memfokuskan penyelidikan untuk memutus mata rantai pasokan bahan baku dan mendeteksi jaringan di atasnya agar peredaran vape narkotika tidak meluas ke masyarakat, khususnya generasi muda.

"Oleh karena itu kita terus melakukan pengembangan mencari aktor intelektual, kita bisa kembangkan jaringan di atasnya. Siapa yang membiayai dia, kemudian yang memberi bahan-bahan untuk reproduksi, dan memberi bahan-bahan atau vape otomatis mengandung narkotika untuk dijual secara bebas di pasaran," tegasnya.