JawaPos.com - Mabes Polri tidak memaksakan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Irjen Pol Slamet Uliandi. Jenderal bintang dua yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses itu masih dalam keadaan sakit.

”Salah satu terduga pelanggar, SU (Slamet Uliandi), memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan. Jadi, belum bisa kemudian kami paksakan (sidang), nggak bisa,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada Selasa (17/11).

Meski Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sudah menegaskan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri aktif, Mabes Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang juga dimiliki oleh Isir sebagai tersangka.

”Karena kami satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan, terduga pelanggar SU,” imbuhnya.

Untuk terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Mabes Poldi menjadwalkan sidang etik pekan depan. Eks kapolri tersebut diseret ke sidang etik setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian mengenai jadwal sidang Sigit memang belum disampaikan oleh Mabes Polri. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa jadwal pasti akan disampaikan kepada publik menjelang persidangan. Dia hanya bisa memastikan bahwa Sigit disidangkan minggu depan.

”Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang Sigit) itu dijadwalkan minggu depan, minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata dia.

Sesuai dengan jadwal, hari ini giliran Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjalani sidang etik. Berdasar rekaman video yang dibagikan oleh Divisi Humas Polri, Eko tampak hadir mengenakan pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat jenderal bintang dua. Dia kemudian didudukan di hadapan majelis etik.



”Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS (Eko),” ucap Isir.

Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin sidang KKEP Polri dengan terduga pelanggar Eko hari ini. Sidang etik tersebut merupakan tindak lanjut kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut juga akan dihadiri oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota. Kemudian Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi sebagai anggota komisi.

”Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo kepada awak media.

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Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko adalah penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Yakni menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko, jenderal bintang dua Polri tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.