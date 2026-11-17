JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menipis kabar penggeledahan kantor Megaspeed di Jakarta oleh Bareskrim Polri bersama FBI. Namun, dia mengaku permintaan penggeledahan tersebut sudah masuk ke Mabes Polri.

”Iya (ada permintaan dari FBI), tapi belum menyentuh sampai penggeledahan. Ini sedang kami dalami,” kata Suyudi saat ditanyai oleh awak media di kantornya pada Selasa (17/11).

Meski dalam sejumlah pemberitaan media massa di Amerika Serikat (AS) disebutkan bahwa penggeledahan sudah terjadi, Suyudi menegaskan bahwa belum dilakukan penggeledahan. Pengusutan tengah berjalan dan dilakukan oleh jajaran Bareskrim Polri.

”Penggeledahan belum ada. Tapi, ini sedang kami usut oleh Tim Bareskrim Polri,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman juga sudah buka suara terkait dengan dugaan penyelundupan chip Nvidia yang melibatkan kantor Megaspeed di Jakarta.

Kasus itu ramai setelah Straits Times memberitakan penggeledahan kantor Megaspeed di Jakarta yang dilakukan oleh FBI bersama Bareskrim Polri. Walau belum bisa menjelaskan secara terperinci, Dudung menyatakan bahwa pihak berwajib tengah mendalami dugaan tersebut.

”Ini sedang didalami ya, belum bisa kita buktikan,” kata Dudung kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa informasi terkait dengan penggeledahan tersebut memang masih didalami. Karena itu, Mabes Polri belum bisa banyak memberikan keterangan.

”Yang Nvidia nanti akan kami dalami lagi, akan kami informasikan karena ada beberapa kawan-kawan juga yang bertanya,” ucap Isir.

Megaspeed International adalah perusahaan komputasi awan asal Singapura. Belum lama ini, Megaspeed menjadi perhatian internasional setelah terseret skandal yang melibatkan CEO Nvidia Jensen Huang dan seorang perempuan bernama Alice Huang.

Perusahaan tersebut bukan sekadar pelanggan Nvidia. Megaspeed dilaporkan memiliki bisnis infrastruktur kecerdasan buatan (AI) bernilai miliaran dolar AS, dengan aset yang melonjak tajam dalam waktu singkat.

Nama Megaspeed ikut mencuat setelah Jensen Huang mengakui perselingkuhan dengan Alice Huang, mantan petinggi perusahaan tersebut. Di tengah skandal itu, muncul pula dugaan bahwa Alice memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.

The New York Times melaporkan bahwa pejabat intelijen AS meyakini Alice merupakan aset intelijen Tiongkok. Dia diduga berpotensi memberikan informasi komersial kepada Beijing.