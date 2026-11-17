JawaPos.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon mengaku, pihaknya akan mendalami dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan atau AI perusahaan teknologi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) melalui Indonesia ke Tiongkok. Kendati demikain, isir belum mau menyebut secara detil, soal pendalaman yang akan dilakukan lembaganya.

"Nanti akan kami dalami lagi, akan kami informasikan karena ada beberapa kawan-kawan juga yang bertanya," kata Isir saat ditemui awak media di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Selasa (17/11).

Isir sendiri tidak bisa menjelaskan secara rinci soal proses pendalaman seperti apa yang akan Polri lakukan.

Hal senada juga dikatakan Menko Polkam Dudung Abdurachman ketika ditanya awak media soal hal yang sama.

"Ini sedang didalami, ya, belum bisa kita buktikan," kata Dudung singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beredar kabar bahwa cip AI itu diseludupkan itu dari AS ke China melalui Indonesia.

Dugaan itu muncul berdasarkan hasil investigasi Biro Investigasi Federal (FBI). Beberapa media massa juga menyebutkan FBI sudah bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri kasus ini.