JawaPos.com - Universitas Pasundan (Unpas) resmi menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap seorang dosen tetap yang terbukti melakukan pelanggaran kasus kekerasan seksual.

Hal itu menyusul tuntasnya rangkaian investigasi dan pemeriksaan internal oleh pihak kampus.

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, Alumni, Agama, dan Budaya (Belmawabud) Unpas Cartono di Bandung, Selasa, mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan dari status dosen tetap Unpas tersebut ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026.

Cartono menjelaskan, penjatuhan sanksi berat itu merupakan tindak lanjut dari kerja tim investigasi yang dibentuk universitas serta proses pemeriksaan dan pendalaman oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) BK-ULD.

Selain hasil pemeriksaan Satgas PPKPT BK-ULD, pihak rektorat juga meminta pertimbangan dan masukan dari Senat Universitas, khususnya Komisi Etika dan Disiplin, guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tidak hanya menindak tegas oknum pelaku, Universitas Pasundan juga memastikan pemenuhan hak pemulihan bagi para korban melalui layanan pendampingan yang difasilitasi oleh PPKPT BK-ULD sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.

Cartono menegaskan bahwa langkah tegas ini menjadi bukti nyata komitmen institusinya dalam menciptakan ruang pendidikan tinggi yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika.

"Kami berkomitmen menjadikan institusi Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, pihak Universitas Pasundan turut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas keresahan masyarakat yang timbul akibat mencuatnya pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual tersebut.

Lebih lanjut, pihak universitas mengapresiasi dukungan serta kepercayaan yang diberikan masyarakat dan menegaskan akan terus menjaga integritas institusi demi mewujudkan lingkungan akademik yang bersih dari segala bentuk kekerasan.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) menyatakan sikap tegas terhadap dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang disebut melibatkan oknum dosen di lingkungan fakultas tersebut.

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