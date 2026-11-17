JawaPos.com - Meski Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah menyampaikan bahwa end user penyadapan dan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, masih Polri masih melakukan pendalaman.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa segala kemungkinan terkait dengan end user atau pengguna akhir hasil penyadapan tersebut masih didalami. Karena itu, Polri membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.

”Pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Bapak LSP (Listyo Sigit Prabowo) ini. Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir.

Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan bahwa Kapolri Suyudi sangat konsisten dan berkomitmen kuat membongkar kasus tersebut. Untuk itu, pihaknya membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Komjen Asep. Sampai saat ini, tim tersebut masih terus bekerja.

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Dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit saat masih bertugas sebagai kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi yang bertugas sebagai Kepala Divisi TIK (Divtik) Polri pada 2021-2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabagmon.

”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuhnya.

Kemudian tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi atas arahan dari Listyo Sigit.

”Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar dia.

Sementara tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai plt kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit meneruskan perintah kepada operator. Yakni untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.