JawaPos.com - Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan makar oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan beberapa jenderal polisi lainnya sudah naik ke tahap penyidikan.

Peningkatan status penanganan kasus tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Selasa (17/11).

”Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Usir kepada awak media.

Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pekan lalu, Polri akan menangani kasus tersebut sampai tuntas. Termasuk dugaan makar yang diproses hukum oleh Bareskrim Polri.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan bahwa dugaan makar itu ditemukan setelah lebih kurang dua pekan Polri menangani kasus dugaan penyadapan yang menyeret beberapa nama besar. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.

”Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh bapak kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan siber, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” terang Asep pada Kamis (12/11).

Atas temuan itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yang tidak lain adalah empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan. Meski sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup, Asep belum bisa bicara banyak terkait kasus dugaan makar tersebut.

”Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kami akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” jelasnya.

Sesuai dengan arahan kapolri, lanjut Asep, pihaknya tidak akan berhenti dalam penanganan kasus tersebut. Baik kasus dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya, maupun kasus dugaan tindak pidana makar yang kini tengah didalami oleh instansinya.