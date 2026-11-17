JawaPos.com - Divisi Propam Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) pekan depan.

Eks kapolri tersebut diseret ke sidang etik setelah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian mengenai jadwal sidang Sigit hingga saat ini memang belum disampaikan oleh Mabes Polri.

Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa jadwal pasti akan disampaikan kepada publik menjelang persidangan. Dia hanya bisa memastikan bahwa Sigit disidangkan minggu depan.

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”Untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang Sigit) itu dijadwalkan minggu depan, minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata dia.

Sesuai dengan jadwal, hari ini giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang menjalani sidang etik.

Berdasar rekaman video yang dibagikan oleh Divisi Humas Polri, Eko tampak hadir mengenakan pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat jenderal bintang dua. Dia kemudian didudukkan di hadapan majelis etik.

”Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS (Eko),” ucap Isir.

Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin sidang KKEP Polri dengan terduga pelanggar Eko hari ini.

Sidang etik tersebut merupakan tindak lanjut kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut juga dihadiri oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Kemudian Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi sebagai anggota komisi.

”Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo kepada awak media.

Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko adalah penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

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Yakni menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko, jenderal bintang dua Polri tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

”Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” beber Trunoyudo.

Sebelum Eko, pekan lalu Polri sudah membawa Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution untuk menjalani sidang etik.