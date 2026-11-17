JawaPos.com - Komjen Hendro Pandowo akan memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, dengan terduga pelanggar Irjen Pol Eko Hadi Santoso hari ini (17/11).

Sidang etik itu merupakan tindak lanjut kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eko dan sejumlah jenderal lain.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang tersebut juga akan dihadiri oleh Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Kemudian Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi sebagai anggota komisi.

”Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo kepada awak media.

Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko adalah penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidak prosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Yakni menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko, jenderal bintang dua Polri tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

”Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” beber Trunoyudo.

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Sebelum Eko, pekan lalu Polri sudah menghadapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution ke meja sidang etik.

Majelis memutuskan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri terhadap Ahrie. Namun, jenderal bintang dua itu keberatan dan mengajukan banding.

Dalam kasus penyadapan yang menyeret Eko dan Ahrie, Polri juga sudah menetapkan dua tersangka lainnya.