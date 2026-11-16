KPK Tahan Staf Anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Jatim

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kali ini, penyidik menahan Bagus Wahyudiono (BGS), staf Anwar Sadad yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini menjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2024–2029.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang diduga berperan sebagai penerima suap. Penahanan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan.

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Taufik mengungkapkan, Bagus diduga memiliki peran penting dalam mengatur proses pengajuan hingga pengelolaan dana hibah pokmas yang menjadi jatah Anwar Sadad. Perkara ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan pendataan dan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota dewan, termasuk menghimpun usulan program dari setiap legislator.

Dalam pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total mencapai Rp 291,5 miliar selama periode 2019–2022. Rinciannya, sebesar Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, serta Rp 83,7 miliar pada 2022.

Dari alokasi tersebut, Anwar Sadad diduga menetapkan kewajiban pemberian commitment fee kepada para koordinator lapangan (korlap) maupun anggota DPRD Jawa Timur yang mengajukan permintaan pergeseran alokasi anggaran antaranggota dewan. Besaran imbalan yang disyaratkan disebut mencapai 15–20 persen dari dana hibah yang diterima.

Para korlap yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau memanfaatkan lembaga tertentu sebagai pengusul program. Mereka selanjutnya menyiapkan proposal permohonan dana hibah untuk disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.

Dalam mekanisme tersebut, Bagus diduga bertugas mengatur berbagai kepentingan terkait pengajuan dana hibah. Selain menjadi penghubung dan koordinator para korlap, dia juga menangani pemeriksaan kelengkapan proposal hingga mengumpulkan dan mengelola uang commitment fee.

"Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," tegas Taufik.

Taufik memaparkan, para korlap yang memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadad diduga menyerahkan commitment fee dengan besaran 20–25 persen. Penyerahan uang tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme, mulai dari pemberian secara langsung kepada Anwar, melalui Bagus selaku orang kepercayaannya, hingga pembayaran berbagai kebutuhan pribadi Anwar Sadad.

"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp 41,7 miliar. Di mana sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ungkap Taufik.

Selain dugaan penerimaan commitment fee oleh Anwar Sadad dan Bagus, KPK juga menemukan indikasi pemotongan dana hibah pada tahap berikutnya. Taufik menyebut, para korlap diduga kembali memangkas sekitar 20–30 persen dari dana hibah yang telah dicairkan kepada masing-masing kelompok masyarakat.

Akibat praktik pemotongan berlapis tersebut, anggaran yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat diperkirakan hanya tersisa 55–70 persen dari nilai awal dana hibah yang dialokasikan.

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Dalam pengusutan perkara ini, penyidik KPK juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan Bagus. Aset tersebut berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah lainnya di Kabupaten Mojokerto.

Atas dugaan perbuatannya, Bagus bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur ini merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dalam keseluruhan rangkaian penyidikan, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Dari total tersebut, empat orang masuk dalam kelompok tersangka penerima suap yang berasal dari kalangan penyelenggara negara. Sementara itu, 17 tersangka lainnya diduga berperan sebagai pemberi suap, dengan rincian 15 orang dari kalangan swasta dan dua orang dari unsur penyelenggara negara.

Hingga kini, empat tersangka pemberi suap telah menjalani persidangan dan perkara mereka telah berkekuatan hukum tetap. Mereka adalah Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029; Jodi Pradana Putra, pihak swasta asal Blitar; Sukar, mantan kepala desa di Tulungagung; serta Wawan Kristiawan, pihak swasta asal Tulungagung.