Sidang Gus Yaqut, Ahli Hukum Sebut Menteri Punya Kewenangan Tetapkan Kuota Haji Tambahan

JawaPos.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Ibnu Sina Chandranegara menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur secara berbeda mekanisme penetapan kuota haji Indonesia dan kuota haji tambahan.

Pernyataan itu disampaikan Ibnu Sina saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024, dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (16/11).

Dalam persidangan, tim penasihat hukum Gus Yaqut meminta Ibnu Sina memberikan pandangan mengenai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019.

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Kuasa hukum terlebih dahulu menguraikan perbedaan karakteristik kuota haji awal dengan kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Kuota haji awal merupakan alokasi yang telah ditentukan jumlahnya oleh Pemerintah Arab Saudi setiap tahun.

Sementara itu, kuota tambahan tidak memiliki kepastian karena pemberiannya bergantung pada kebijakan pemerintah kerajaan tersebut.

"Kuota haji berasal dari pengalokasian Saudi Arabia. Ada pertama kuota awal yang sudah pasti diberikan setiap tahunnya. Kemudian, jumlahnya pun pasti sesuai dengan formula yang sudah disepakati di konferensi Islam. Ini diberikan oleh Saudi jumlahnya 221.000 sejak tahun sebelum-sebelumnya sampai dengan sekarang," kata kuasa hukum dalam persidangan.

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Berbeda dengan kuota awal, kuota tambahan sepenuhnya bergantung pada keputusan Pemerintah Arab Saudi, baik terkait jumlah maupun waktu pemberiannya.

"Kuota haji tambahan ini sifatnya tidak pasti, tergantung Saudi mau memberikan atau tidak. Jumlahnya juga tidak pasti. Kalau memutuskan memberikan kuota tambahan, jumlahnya terserah Saudi mau berapa," ujar tim penasihat hukum Yaqut.

Setelah menguraikan perbedaan tersebut, kuasa hukum meminta pendapat Ibnu Sina mengenai kewenangan penetapan pembagian kuota haji Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi menetapkan alokasi bagi Indonesia.

Menanggapi pertanyaan itu, Ibnu Sina menyatakan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2019 memuat dua rezim hukum yang berbeda dalam pengaturan kuota haji. Ketentuan mengenai keduanya secara khusus diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

"Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 8 Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dua rezim hukum yang berbeda. Yang pertama adalah rezim hukum berkaitan sepanjang menyangkut kuota haji, pembagian kuota haji," timpal Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.

Dia menjelaskan, Pasal 8 mengatur tentang Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 secara khusus mengatur Kuota Haji Tambahan.

Perbedaan kedua ketentuan tersebut, menurut dia, juga terletak pada waktu dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum kuota tambahan dapat ditetapkan.

"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," bebernya.

Ibnu Sina kemudian memaparkan dua kondisi yang menjadi dasar penetapan kuota tambahan. Pertama, harus terdapat alokasi tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Kedua, kuota haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus terlebih dahulu ditetapkan.

Dengan demikian, kewenangan Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan baru dapat dijalankan apabila kedua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

"Kuota haji tambahan itu akan muncul dan Menteri berwenang menetapkannya apabila dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat adanya kuota itu sendiri dan kedua adalah setelah kuota haji Indonesia ditetapkan," tegasnya.

Ia menyebut, Pasal 8 UU Haji memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji Indonesia. Pada periode 2021-2024, jabatan tersebut dipegang oleh Gus Yaqut.

Meski demikian, kewenangan itu tidak dapat dijalankan tanpa memperhatikan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satunya menyangkut proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen sebagaimana diatur dalam UU Haji.

"Di dalamnya terikat kewenangan atribusi kepada pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah menteri. Kemudian, mengikat di dalamnya prosedur-prosedur penetapan kuota haji Indonesia," tuturnya.

Ibnu Sina menambahkan, penetapan kuota haji Indonesia harus tetap berpedoman pada persyaratan dan batasan yang telah ditentukan undang-undang.

Namun, dia berpandangan bahwa Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri kepada Menteri Agama dalam menentukan kuota tambahan.

Ruang kewenangan tersebut, kata dia, baru dapat digunakan setelah terdapat pemberian kuota tambahan dari Arab Saudi dan kuota haji Indonesia telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8.

"Sedangkan ahli berpandangan dalam Pasal 9, sesuai dengan syarat dalam norma tersebut, bahwa kuota haji tambahan itu hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan atribusi tersebut dilaksanakan apabila syarat dalam hal adanya kuota tambahan di mana pemberi kuota tambahan itu adalah Kerajaan Saudi Arabia, dan setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia," urainya.

Ibnu Sina turut menjelaskan kedudukan Menteri Agama yang memiliki dua fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selain menjalankan tugas sebagai pejabat administrasi negara yang menangani urusan keagamaan, Menteri Agama juga ditunjuk sebagai Amirul Hajj sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019.

Menurut dia, jabatan Amirul Hajj menempatkan Menteri Agama tidak hanya sebagai pelaksana urusan administratif, tetapi juga sebagai pihak yang menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan ibadah haji atas nama negara.

"Menteri dalam Pasal 29 ditunjuk sebagai Amirul Hajj, yang artinya dia menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan di dalam maupun di luar negeri yang bertindak atas nama negara," ungkap Ibnu Sina.

Dia menilai, fungsi tersebut membuat Menteri Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk risiko penyelenggaraan dan keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dalam hubungan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Atas dasar itu, Ibnu Sina berpandangan bahwa Pasal 9 memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan sepanjang kewenangan tersebut dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri," jelasnya.

Dalam perkara ini, Yaqut didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Yaqut didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Yaqut disebut mengatur perubahan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2024 menjadi 50 persen.

Jaksa menyatakan perubahan tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang dapat menjadi landasan kebijakan.

Jaksa juga menyebut dugaan tindak pidana tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada Yaqut. Sejumlah pihak lain, termasuk korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disebut turut memperoleh keuntungan.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.