Nyaris 3 Tahun Jadi Tersangka, Polda Masih Atur Jadwal Pemeriksaan Firli Bahuri

JawaPos.com - Sudah menjadi tersangka sejak 2023 lalu, kasus yang menyeret Firli Bahuri tidak kunjung tuntas. Untuk memeriksa purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir komjen pol itu, Polda Metro Jaya masih mengatur dan menyesuaikan jadwal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memang datang menemui Firli secara langsung. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran Firli dalam dua kali panggilan.

”Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” terang Budi pada Senin (16/11).

Budi memastikan, saat jadwal pemeriksaan sudah muncul, pihaknya akan menyampaikan kepada publik melalui media massa. Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu menyebut, penyidik datang menemui Firli terkait dengan kasus dugaan korupsi yang juga menyerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).

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”Terkait tentang SYL itu yang saudara FB didatangi oleh, ditemui oleh, penyidik Ditreskrimum untuk menghadiri (panggilan pemeriksaan) dan ini sudah diamanatkan oleh undang-undang,” imbuhnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Budi tidak menampik munculnya beberapa kendala dalam pemenuhan berkas perkara. Namun, setelah dilengkapi oleh penyidik, berkas tersebut sudah dikirimkan kembali kepada jaksa penuntut umum (JPU).

”Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” ucap Budi.

Namun demikian, dia kembali menegaskan bahwa tidak terjadi penangkapan saat penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemui Firli pekan lalu. Yang terjadi hanya pengaturan jadwal pemeriksaan untuk memastikan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hadir memenuhi panggilan penyidik.