Ahrie Sonta Dipecat, Besok Giliran Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Kasus Penyadapan

JawaPos.com - Irjen Eko Hadi Santoso, tersangka kasus dugaan ppenyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11).

Eko menjadi tersangka kedua kasus dugaan penyadapan yang menjalani proses etik. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta sudah terkena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat melalui sidang etik pekan lalu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sidang KKEP Polri merupakan bagian dalam proses penegakan kode etik profesi atas dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada personel Polri aktif.

Termasuk di antaranya Irjen Eko yang sudah menjadi tersangka bersama tiga jenderal lainnya.

”Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata dia kepada awak media pada Senin (16/11).

Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Eko adalah penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakprosedural, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

Yakni menggunakan peralatan pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dalam persidangan etik tersebut, Polri menugaskan Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota.

Dia akan didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Kemudian Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi sebagai anggota komisi.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Eko, jenderal bintang dua Polri tersebut disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.