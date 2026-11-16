Bea Cukai Banjarmasin Ungkap Ekspor 21,8 Kg Emas Ilegal ke Malaysia

JawaPos.com - Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan berhasil mengungkap ekspor ilegal 21,8 kilogram logam mulia berupa emas ke Malaysia.

Pengiriman itu dilakukan melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Barang bukti emas yang disita ini dari dua kali pengungkapan oleh pelaku berbeda,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama di Banjarmasin, Senin.

Djaka memaparkan, penindakan pertama pada Kamis (5/11) sekitar pukul 10.00 Wita terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia berinisial SS, TY, M, dan J yang akan berangkat menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Berdasarkan hasil analisis risiko, petugas memeriksa barang bawaan menggunakan mesin x-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan logam mulia yang diduga emas dalam jumlah tidak wajar dengan total berat kotor sebesar 4,2 kg.

Penindakan kedua pada Kamis (12/11) sekitar pukul 09.45 Wita terhadap tiga penumpang yang akan berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK-441.

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan risiko terhadap data penumpang, petugas memeriksa ketiganya saat proses boarding di area keberangkatan internasional.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan logam mulia yang diduga emas dengan modus penyembunyian pada tubuh (body concealment), yakni diselipkan di dalam celana pendek dan di dalam kaos dalam serta ditutupi menggunakan pakaian lainnya.

Dari ketiga penumpang tersebut, petugas mengamankan 17 batang emas dengan rincian penumpang berinisial RN membawa enam batang seberat 5,8 kg, RL membawa lima batang seberat 5,7 kg, dan N membawa enam batang seberat 6,1 kg.

Untuk memastikan kandungannya, petugas melakukan pengujian menggunakan perangkat x-ray fluorescence (XRF) dengan dukungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya – Satuan Pelayanan Banjarmasin.

Hasil pengujian menunjukkan kadar emas pada tiap-tiap batang mencapai 99 persen atau lebih.

“Secara keseluruhan, dari kedua penindakan ini, petugas mengamankan 21,8 kilogram emas,” kata Djaka.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, nilai emas tersebut diperkirakan mencapai Rp52,5 miliar.

Sementara itu, potensi bea keluar yang seharusnya dikenakan atas ekspor emas tersebut mencapai Rp 5,2 miliar.

Atas penindakan kedua ini, terhadap ketiga penumpang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penyidikan kepabeanan.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan berkomitmen mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum oleh Bea Cukai baik dalam penindakan di lapangan maupun proses penyidikannya lebih lanjut.