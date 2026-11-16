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Penulis: Syahrul Yunizar
Senin, 16 November 2026 | 18.08 WIB

Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Diduga Turut Disadap Listyo Sigit cs

Jurnalis Najwa Shihab dilaporkan menjadi salah satu korban dugaan penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Instagram @najwashihab) - Image

Jurnalis Najwa Shihab dilaporkan menjadi salah satu korban dugaan penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Instagram @najwashihab)

JawaPos.com - Sejumlah nama korban lain dalam kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi mulai bermunculan.

Nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, hingga Najwa Shihab masuk dalam daftar korban sadapan tersebut. 

Selain itu, beberapa nama lain seperti Alfito Deanova yang pernah bertugas sebagai pemimpin redaksi salah satu media massa nasional juga masuk sebagai korban penyadapan.

Kemudian ada nama Deni Siregar yang aktif sebagai pegiat media sosial (medsos) yang tidak luput dari radar Jenderal Sigit.

Dikonfirmasi oleh awak media, Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto tidak menampik munculnya nama-nama tersebut.

Dia mengakui pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masuk dalam daftar penyadapan.

”Artis RA (Raffi Ahmad) dan istrinya NS (Nagita Slavina) alias G, jurnalis NS (Najwa Shihab) dan ADG (Alfito),” ungkap Suhermanto dikutip pada Senin (16/11). 

Terungkapnya nama-nama tersebut menambah daftar korban dugaan penyadapan oleh Lisyo Sigit cs.

Sebelumnya, sudah terungkap bahwa salah satu korban penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat di lingkar Istana, para pemimpin partai politik (parpol), hingga pengusaha.

”Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik,” ungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11).

Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Yakni Jenderal Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Selain itu, Polri juga sudah memeriksa seorang saksi berpangkat brigjen pol berinisial TK yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. 

Editor: Bayu Putra
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Penyadapan Listyo SigitAlvito Deanovaraffi ahmadnajwa shihab

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