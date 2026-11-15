Kronologi Lengkap Dugaan Kasus yang Menyeret Nama Bupati Kupang Yosef Lede di Polda NTT

JawaPos.com - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.

Kasus ini mencuat setelah seorang korban mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM bersama saksi mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis (12/11).

Laporan tersebut resmi terdaftar dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Peristiwa ini kini menjadi sorotan publik setelah pihak kepolisian bergerak cepat mengusut dugaan tindak pidana yang terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Kota Kupang.

Berawal dari Tawaran Pekerjaan di Rumah Dinas

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik, insiden tersebut bermula pada Rabu (11/11). Korban bersama sejumlah saksi mendatangi kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Kedatangan mereka ke lokasi tersebut didasari oleh informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan. Namun, di tengah pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Usai kejadian tersebut, korban langsung berupaya menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, saksi menjemput korban guna meninggalkan area kompleks rumah dinas tersebut.

Langkah Cepat Penyelidikan oleh Polda NTT

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra memastikan, seluruh informasi awal dari pelapor saat ini tengah didalami secara intensif oleh penyidik.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ujar Henry.

Penyidik langsung mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan para saksi. Kepolisian juga menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis sekaligus menyiapkan rujukan pendampingan psikologis.

Selain itu, Polda NTT berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban mendapatkan fasilitas rumah aman dan perlindungan maksimal.

Tanggapan Resmi Bupati Kupang Yosef Lede

Menanggapi laporan yang menyeret namanya, Bupati Kupang Yosef Lede akhirnya buka suara. Ia menyatakan sikap kooperatif serta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT.

"Terhadap pemberitaan itu atau laporan ke polda, sebagai orang yang taat hukum, kita menghormati laporan itu dan kita memberikan kesempatan atau memberikan hak sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti daripada laporan tersebut," ungkap Yosef dalam rekaman video di akun @ntt.update.

Yosef menegaskan bahwa dirinya menyerahkan penanganan perkara ini kepada profesionalisme dan independensi kepolisian. Ia berharap proses penyelidikan dapat berjalan objektif agar persoalan ini menjadi terang-benderang bagi masyarakat.

"Terhadap proses, kita hormati proses yang ada di polda biar jalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun, sehingga proses ini bisa terang-benderang," pungkasnya.