DPR Desak Polda NTT Usut Tegas Kasus Pemerkosaan yang Diduga Seret Bupati Kupang

JawaPos.com - Dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede mencoreng muka pejabat pemerintah. DPR meminta jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat dan tegas mengusut laporan kasus asusila tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta jajaran Polda NTT menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang dilaporkan.

"Barusan ini saya menelepon Kapolda NTT. Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan ya, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan," kata Habiburokhman dalam keterangan video, Minggu (15/11).

Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa jabatan publik yang melekat pada seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses hukum. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh terhambat oleh status maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

"Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Polda harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta ya agar yang bersangkutan ditahan," tegasnya.

Polisi diminta segera mengumpulkan alat bukti dan mendalami seluruh keterangan yang diperlukan untuk membuat terang perkara tersebut. Jika dugaan tindak pidana itu terbukti melalui proses hukum, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Dan kelak kalau terbukti ya, dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan, undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Tak hanya mendorong proses hukum, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung konsekuensi terhadap jabatan politik dan pemerintahan yang diemban pihak terlapor. Habib pun mendorong pemberian sanksi tegas, termasuk pemecatan apabila dugaan tersebut terbukti.

"Dan kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," jelasnya.

Laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, diterima Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada Kamis (12/11). Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Perempuan berinisial RWM, berusia 21 tahun, tercatat sebagai pelapor sekaligus korban dalam perkara tersebut. Ia melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang.

Berdasarkan keterangan dalam laporan polisi, peristiwa itu diduga berlangsung pada Rabu (11/11) malam. Peristiwa itu terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima.

Kejadian tersebut bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi rumah dinas tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan. Namun, pertemuan yang awalnya berkaitan dengan peluang pekerjaan itu justru berujung pada dugaan tindak kekerasan seksual.

Dalam laporannya, RWM mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik yang dilakukan oleh Yosef Lede. Dugaan peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Polda NTT untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Bupati Kupang Yosef Lede Hormati Proses Hukum Diberitakan sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede sudah buka suara terkait kasus dugaan rudapaksa terhadap mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM yang menyeret namanya.

Yosef menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polda NTT.

”Terhadap pemberitaan itu atau laporan ke polda, sebagai orang yang taat hukum, kita menghormati laporan itu dan kita memberikan kesempatan atau memberikan hak sepenuhnya kepada kepolisian untuk menindaklanjuti dari pada laporan tersebut,” kata dia dalam rekaman video yang dilihat pada unggahan akun @ntt.update pada Sabtu (14/11).

Yosef memastikan pihaknya menghormati independensi dan profesionalisme kepolisian.

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Sebagai kepala daerah, dia berharap masalah yang muncul cepat selesai dan laporan yang dibuat oleh korban segera menemui titik terang. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan kebenaran sesuai fakta.