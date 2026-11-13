Perekrutan WNI untuk Tentara Bayaran Rusia Dibongkar, Rumah di Pemalang jadi Lokasi Semi Militer

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan internasional perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran untuk konflik Rusia.

Dalam pengungkapan ini, polisi mendapati seorang warga negara Ukraina berinisial IM telah menyiapkan sebuah rumah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang rencananya difungsikan sebagai lokasi pelatihan semi militer.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menjelaskan, rumah tersebut dipersiapkan untuk memberikan pembekalan fisik bagi para calon tentara bayaran sebelum diberangkatkan.

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Selain akomodasi penginapan, tersangka turut mengatur berbagai kebutuhan operasional para rekrutan.

"Dia memberikan akomodasi kepada calon-calon tentara Rusia bayaran ini, baik penginapan maupun kebutuhan lainnya. Bahkan, dia mempunyai rumah di Pemalang yang sudah disiapkan untuk pelatihan semi-militer," ujar Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11).

Meskipun bangunan dan fasilitas penunjang telah disiapkan, Nasriadi memastikan aktivitas pelatihan belum sempat berjalan karena pergerakan jaringan tersebut berhasil diredam lebih awal. Bangunan lama yang dimodifikasi itu kini telah dalam pengawasan ketat kepolisian.

"Belum ada pelatihan, tetapi mereka sudah menyewa tempat. Mungkin kalau tidak kami tangkap, bisa saja kegiatan itu dilakukan di sana. Bangunannya memang bangunan lama, tetapi mereka sudah membuat tempat baru khusus untuk kegiatan tersebut," tambah Nasriadi.

Peran tersangka IM tidak hanya terbatas pada penyediaan tempat. Ia bersama sang istri Alex yang juga berkewarganegaraan Ukraina turut mengurus pemesanan hotel, penyediaan uang saku, hingga menjanjikan nilai kontrak kerja fantastis kepada WNI yang berhasil dijerat.

Tawaran Kontrak Menggiurkan Berujung Risiko Tinggi

Jaringan internasional ini diketahui mengiming-imingi calon korban dengan penghasilan bulanan yang sangat besar. Para rekrutan dijanjikan gaji berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan dengan total nilai kontrak mencapai Rp400 juta per tahun.

Kendati demikian, aparat kepolisian mengingatkan adanya ancaman besar di balik tawaran tersebut. Berdasarkan penelusuran penyidik, para WNI yang diberangkatkan kerap kali kehilangan akses untuk kembali ke tanah air setelah tiba di lokasi penugasan.

"Kontrak yang dijanjikan rata-rata satu tahun. Namun, kenyataannya mereka diduga tidak bisa pulang setelah berada di sana," ungkap Nasriadi.

Peran Delapan Tersangka dalam Jaringan

Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian mengamankan delapan orang tersangka dengan peran yang terbagi secara terstruktur:

- S (WN Rusia): Mengawasi proses keberangkatan calon tentara bayaran di bandara, memastikan keberangkatan sesuai jadwal, serta melapor kepada pengendali di Rusia. (Dua WN Rusia lainnya, KS dan FK, turut diamankan di bandara dan diserahkan ke pihak imigrasi).

- IM alias Ivan (WN Ukraina): Menyediakan akomodasi, penginapan, serta menyiapkan rumah di Pemalang untuk lokasi pelatihan fisik.

- Alex (WN Ukraina): Istri IM yang turut membantu proses perekrutan dan penyiapan fasilitas pendukung.

- DND alias Niki (WNI): Diamankan di Bali dengan tugas merekrut korban baru atas arahan dari jaringan di Rusia.

- Jali (WNI): Diamankan di Medan, Sumatera Utara, dengan modus operasional serupa dalam menjaring rekrutan baru.

- Amel (WNI): Diamankan di Pemalang, berperan membangun komunikasi dengan calon korban serta menyiapkan perlengkapan keberangkatan.

- SA alias Rista (WNI): Membantu menyiapkan sarana dan prasarana perekrutan di wilayah Pemalang.

- AN (WNI): Terlibat dalam perluasan jaringan rekrutmen melalui lingkaran pertemanan terdekat.

Para tersangka dijerat dengan pasal 83 jo pasal 68 dan atau pasal 81 jo pasal 69 UU no. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau pasal 4 UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 455 UU no. 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidikan lebih lanjut terus dikembangkan oleh kepolisian dengan menggandeng pihak Imigrasi dan Divisi Hubungan Internasional Polri.