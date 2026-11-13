Disebut jadi Target Penyadapan Ilegal, KPK Pastikan Tak Berkaitan dengan Penanganan Perkara

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama tiga tersangka lainnya.

Hal itu disampaikan KPK menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menyebut lembaga antirasuah menjadi salah satu pihak yang diduga sebagai korban penyadapan ilegal.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Polri. KPK juga menyatakan dukungan penuh agar perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11).

Budi menjelaskan, dukungan tersebut diberikan karena dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di lingkungan KPK oleh Listyo Sigit dan pihak lainnya tidak berkaitan dengan kepentingan pengusutan perkara hukum.

Menurutnya, penyadapan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak yang menjadi sasaran merupakan orang-orang yang diduga terlibat dalam suatu kasus.

"Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," tegasnya.

Meski demikian, Budi mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai identitas pimpinan maupun pegawai KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," ujarnya.

KPK meyakini, Polri akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung beserta perkembangannya.

"Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," jelasnya.

Budi menambahkan, pengungkapan materi penyidikan dan penyampaian informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan merupakan kewenangan Polri sebagai institusi yang menangani perkara tersebut.

"Ini menjadi ranah dari Polri untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," imbuhnya.

Istana, Gubernur, KPK, hingga DPR jadi Target Penyadapan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut target penyadapan tidak hanya mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat sejumlah kelompok dan pejabat dari berbagai institusi yang diduga turut menjadi sasaran.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.

Selain lingkungan pemerintahan dan politik, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat daerah hingga institusi penegak hukum.

Bahkan, lingkungan internal kepolisian turut masuk dalam daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Kapolri.

"Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," ucapnya.

Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pengungkapan daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berjalan.

Karena itu, keberadaan nama atau institusi dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam perkara pidana tersebut.