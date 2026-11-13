Eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Divonis 9 Tahun, 2 Anak Buahnya 7 dan 6 Tahun

JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuh vonis 6 hingga 9 tahun pidana penjara terhadap tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selain pidana penjara, para terdakwa diminta membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka masing-masing terdakwa dikenakan pidana penjara pengganti (subsider) selama 190 hari, kerena terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait kasus dugaan korupsi impor barang tiruan selama periode 2025-2026.

Ketiga terdakwa tersebut adalah mantan direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal dengan vonis sembilan tahun penjara, mantan kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono dengan vonis tujuh tahun penjara, serta mantan kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Orlando Hamonangan dengan vonis enam tahun penjara.

Ketiganya juga diharuskan membayar uang pengganti, yakni Rizal sebesar Rp15,7 miliar subsider dua tahun penjara; Sisprian Rp7,4 miliar, 150 ribu dolar Singapura, dan 10 ribu dolar AS subsider dua tahun penjara; serta Orlandoa Rp5,56 miliar dengan subsider satu tahun penjara.

Hakim meyakini, ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

"Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut, serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua," kata Hakim Ketua Brelly Yuniar saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (13/11).

Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Rizal dituntut 11 tahun dan enam bulan penjara, Sisprian 10 tahun penjara, dan Orlando tujuh tahun dan enam bulan penjara.

Sementara itu, vonis pidana denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut tetap sama dengan tuntutan, begitu juga dengan besaran uang penggantinya.

Dalam perkara tersebut, ketiga eks pejabat Bea Cukai itu didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai Rp78,81 miliar.

Suap diduga diberikan agar barang impor milik Blueray Cargo dapat lebih cepat keluar dari proses pengawasan kepabeanan Bea Cukai.

Secara terperinci, suap yang diterima ketiganya terdiri atas uang senilai Rp61,74 miliar dalam mata uang dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,85 miliar.

Suap tersebut berasal dari pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.

Dari penerimaan tersebut, Rizal memperoleh bagian senilai Rp14 miliar dalam dolar Singapura, Sisprian mendapat Rp7 miliar dalam dolar Singapura, dan Orlando menerima Rp4,05 miliar dalam dolar Singapura serta fasilitas dan hiburan mewah senilai Rp1,52 miliar.

Selain suap, ketiganya didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan Rp15,22 miliar.

Gratifikasi tersebut meliputi uang Rp7,52 miliar, 314.755 dolar Singapura atau setara Rp4,38 miliar dengan kurs Rp13.900 per dolar Singapura, serta 182.800 dolar AS atau setara Rp3,28 miliar dengan kurs Rp19.960 per dolar AS.