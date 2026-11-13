Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Berpangkat Brigjen dan Bertugas Mengintai

JawaPos.com - Dalam Rapat Kerja Polri dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap inisial TK. Dia diduga terlibat dalam kasus penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mabes Polri buka suara terkait dengan sosok tersebut.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, TK merupakan polisi aktif. Pangkatnya juga cukup tinggi. Yakni brigjen pol atau jenderal bintang satu. Atas dugaan keterlibatan yang bersangkutan, Polri memastikan Divisi Propam sudah bekerja.

”Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny.

Sesuai keterangan Kapolri Suyudi, Johnny menyampaikan bahwa proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana dalam terus berjalan. Salah satu tujuannya untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

”Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal polisi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Suyudi membongkar peran 4 tersangka dalam kasus itu. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang saat itu masih berperan sebagai kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi yang bertugas sebagai Kepala Divisi TIK (Divtik) Polri pada 2021-2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabagmon.

”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuhnya.

Kemudian tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi atas arahan dari Listyo Sigit.

”Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar dia.

Sementara tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai plt kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit meneruskan perintah kepada operator. Yakni untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.