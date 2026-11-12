Perlawanan Silmy Karim Ditolak Hakim, Sebut Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Kriminalisasi

JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak perlawanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Hal itu diputuskan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela, pada Kamis (12/11).

"Mengadili, menyatakan perlawanan Terdakwa dan/atau advokat Terdakwa Silmy Karim tersebut tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Asep Supriyadi saat membacakan putusan sela.

Majelis Hakim memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan perkara Silmy Karim ke dalam sidang pokok perkara. Hal itu dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi ke dalam ruang persidangan, pada Selasa (17/11) mendatang.

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Merespons putusan sela tersebut, Silmy menegaskan bahwa perkara hukum yang menjeratnya merupakan kriminalisasi. Ia membantah melakukan pemerasan atas kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

"Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," ucap Silmy menanggapi putusan sela.

Silmy turut menyinggung rekam jejaknya yang selama ini dikenal sebagai sosok pembawa perubahan. Menurut dia, pengalamannya selama memimpin justru menunjukkan upaya memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Mengubah sesuatu yang rugi menjadi untung, yang tidak baik menjadi baik," ujarnya.

Meski keberatannya tidak diterima majelis hakim, Silmy mengaku siap mengikuti proses persidangan selanjutnya. Ia berharap seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dapat diuji dan diluruskan melalui pemeriksaan pokok perkara.

"Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," tegas Silmy.

Mantan Wamen Imipas itu juga membantah pernah memberikan perintah, mengatur, maupun memaksakan adanya pungutan dalam pelayanan keimigrasian. Ia menjelaskan, pengembangan aplikasi Molina justru dimaksudkan untuk meminimalkan interaksi langsung antara pemohon dan petugas imigrasi.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus bertemu langsung dengan petugas. Layanan itu juga bisa dimanfaatkan pemohon dari berbagai lokasi, baik di dalam maupun luar negeri.

"Surat dakwaan sendiri mengakui Molina bertujuan mencegah biaya di luar PNBP. Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan," cetusnya.

Silmy kemudian memaparkan sejumlah program digitalisasi yang dijalankan selama masa kepemimpinannya. Ia menyebut transformasi layanan keimigrasian sebagai salah satu bentuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melibatkan jutaan pemohon dan dinilainya belum diterapkan kementerian atau lembaga lain dengan cakupan serupa.

Selain pengembangan Molina, Silmy mengungkapkan adanya peningkatan jumlah autogate dari sebelumnya 17 unit menjadi 173 unit. Layanan paspor elektronik juga diperluas dari yang semula tersedia di 52 kantor imigrasi menjadi seluruh 126 kantor imigrasi. Sementara itu, aplikasi M-Paspor disempurnakan untuk menekan praktik percaloan dalam pengurusan dokumen perjalanan.

Atas berbagai kebijakan tersebut, Silmy mempertanyakan tuduhan yang kini dialamatkan kepadanya. Ia menilai upaya pembenahan sistem pelayanan yang selama ini digagasnya justru berujung pada proses hukum.