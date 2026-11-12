Timsus Polri Kantongi Bukti Permulaan Tindak Pidana Makar Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

JawaPos.com - Dugaan tindak pidana makar terkait dengan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi lainnya sudah masuk tahap penyelidikan. Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah mengantongi bukti permulaan atas dugaan tersebut.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin yang juga ketua timsus tersebut menyatakan bahwa dugaan makar itu ditemukan setelah lebih kurang dua pekan Polri menangani kasus dugaan penyadapan yang menyeret beberapa nama besar. Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.

”Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh bapak kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan siber, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” terang Asep pada Kamis (12/11).

Atas temuan itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yang tidak lain adalah empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan. Meski sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup, Asep belum bisa bicara banyak terkait kasus dugaan makar tersebut.

”Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kami akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” jelasnya.

Sesuai dengan arahan kapolri, lanjut Asep, pihaknya tidak akan berhenti dalam penanganan kasus tersebut. Baik kasus dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat lainnya, maupun kasus dugaan tindak pidana makar yang kini tengah didalami oleh instansinya.

”Kami akan terus melakukan pengembangan dengan dibuktikan kita sudah menerbitkan laporan polisi. Namun tetap mengedepankan asas-asas praduga tak bersalah dan legalitas yang terus kami kedepankan, dengan juga tetap menghormati hak asasi manusia,” tegas dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan makar tersebut saat berbicara di Komisi III DPR. Dia menyatakan bahwa selain penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.

Saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Semua perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.