Kronologi Lengkap Penyidikan Penyadapan Presiden Prabowo, Laporan hingga Penangkapan

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara lengkap kronologi penyidikan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo.

Dimulai dari laporan polisi pada 30 Oktober hingga penangkapan tersangka pertama pada 1 November lalu.

Kronologi utuh itu dibeber oleh Suyudi saat berbicara dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11).

Dia menyampaikan bahwa pasca terbitnya laporan polisi, pada 31 Oktober 2026 langsung dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat ahli.

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”Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka AS (Irjen Ahrie Sonta Nasution) dan EH (Irjen Pol Eko Hadi Santoso) yang dilanjutkan dengan penangkapan AS,” ungkap dia.

Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada 2 November 2026 Ahrie Sonta ditahan dan Eko Hadi Santoso diperiksa.

Tidak sampai disitu, pada 3 November 2026, pemeriksaan terhadap Eko dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

”Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP (Listyo Sigit) serta pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak provider dan vendor,” imbuhnya.

Sehari setelahnya, Mabes Polri melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), menggeledah kediaman Jenderal Sigit, dan melakukan gelar perkara penetapan tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi.

Di hari yang sama, polisi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Ahrie Sonta.

”Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta pemeriksaan terhadap enam saksi personel bagian monitoring,” terang Suyudi.

Proses hukum berlanjut pada 7 November dengan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi.

Hingga pada 8 November berlangsung proses analisis dan evaluasi perkara dan pada 9 November 2026 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BM, F, serta tiga saksi lainnya.