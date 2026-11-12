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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 12 November 2026 | 17.08 WIB

Fraksi PDIP Minta Kapolri Tak Ragu Terapkan Pasal Makar untuk Listyo Sigit cs

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah jenderal lainnya. 

Ia memastikan Fraksinya mendukung langkah kepolisian, dan meminta agar tidak ragu menerapkan pasal perbuatan makar terhadap Listyo Sigit Cs.

"Tadi kesimpulannya belum menemukan (unsur makar), tapi saya berkeyakinan itu berdasarkan hasil penyelidikan, Pak Kapolri. Itu saya minta lakukan bukan penyelidikan saja, Pak Kabareskrim, penyidikannya," kata Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Jadi, ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal Makar, Pak," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Safaruddin juga menyampaikan dukungan kepada Kapolri agar tidak ragu menjerat perbuatan makar terhadap para tersangka.

Dia menegaskan, Komisi III DPR siap mendukung kepolisian dalam menjalankan proses hukum secara profesional. "Jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," ujarnya.

Safaruddin menyadari, penanganan kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi Polri berpotensi menghadapi berbagai dinamika.

Dia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak terpengaruh kepentingan di luar aspek teknis penyidikan.

"Karena secara profesional, ini kan mungkin akan bercampur dengan non teknis," ungkapnya.

Dia bahkan mengingatkan kemungkinan munculnya tekanan atau persoalan nonteknis selama proses pengungkapan perkara berlangsung.

Namun, Safaruddin meminta Kapolri tetap berpegang pada prinsip profesionalitas dan keberanian dalam membongkar kasus tersebut.

"Ada mungkin nanti non teknis akan muncul. Tapi, yakinlah, ungkaplah itu, Pak," tuturnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, partainya memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Listyo Sigit dan pihak-pihak lainnya.

"Mungkin dari fraksi nanti akan dikemukakan oleh Kapoksi-kapoksi. Tapi kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak, mendukung 100 persen kepada Bapak Kapolri. Enggak usah ragu, Pak," tegas Safaruddin.

Menurut Safaruddin, dukungan politik tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi kepolisian untuk bekerja tanpa keraguan.

Dia meminta seluruh fakta dan bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dibuka secara terang sehingga penanganannya tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar, sekali lagi makar," pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
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kapolri suyudipenyadapan presidenpasal makarListyo Sigit Prabowofraksi pdip

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