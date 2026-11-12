Komisi III DPR Gelar Raker dengan Kapolri, Bahas Penyadapan Presiden Prabowo

JawaPos.com – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hari ini, Kamis (12/11), terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Raker itu dilakukan sebagai bentuk pendalaman berbagai dugaan tindakan ilegal lain yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada dugaan penyadapan.

Sebab, terdapat informasi mengenai sejumlah tindakan lain yang diduga saling berkaitan dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (12/11).

"Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12.00, semua anggota konfirmasi hadir," sambungnya.

Habiburokhman mengungkapkan, selain dugaan penyadapan ilegal, terdapat informasi mengenai serangkaian perbuatan lain yang perlu ditelusuri.

Di antaranya dugaan surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, hingga pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.

Tak hanya itu, dugaan penggalangan massa untuk melakukan aksi juga menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius.

Berbagai informasi tersebut harus diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara satu tindakan dengan tindakan lainnya.

"Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, dia menilai apabila dugaan tersebut memiliki bukti yang cukup, aparat penegak hukum harus mengusutnya secara serius.

Sebab, rangkaian tindakan yang bertujuan menghalangi Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya dinilai memiliki konsekuensi hukum yang serius.

"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," pungkasnya.