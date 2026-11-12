Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 12 November 2026 | 15.28 WIB

Komisi III DPR Gelar Raker dengan Kapolri, Bahas Penyadapan Presiden Prabowo

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi) - Image

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JawaPos.com – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hari ini, Kamis (12/11), terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Raker itu dilakukan sebagai bentuk pendalaman berbagai dugaan tindakan ilegal lain yang diduga melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada dugaan penyadapan.

Sebab, terdapat informasi mengenai sejumlah tindakan lain yang diduga saling berkaitan dan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (12/11).

"Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12.00, semua anggota konfirmasi hadir," sambungnya.

Habiburokhman mengungkapkan, selain dugaan penyadapan ilegal, terdapat informasi mengenai serangkaian perbuatan lain yang perlu ditelusuri.

Di antaranya dugaan surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, hingga pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.

Tak hanya itu, dugaan penggalangan massa untuk melakukan aksi juga menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius.

Berbagai informasi tersebut harus diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara satu tindakan dengan tindakan lainnya.

"Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, dia menilai apabila dugaan tersebut memiliki bukti yang cukup, aparat penegak hukum harus mengusutnya secara serius.

Sebab, rangkaian tindakan yang bertujuan menghalangi Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya dinilai memiliki konsekuensi hukum yang serius.

"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google

Tags

kapolri suyudipenyadapan presidenrapat kerjakomisi iii dpr

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Mantan Kapolri Terseret Isu Penyadapan Presiden Prabowo, Ungkap Ancaman 'Deep State' - Image
Nasional

Mantan Kapolri Terseret Isu Penyadapan Presiden Prabowo, Ungkap Ancaman 'Deep State'

Kamis, 12 November 2026 | 05.00 WIB

Ahrie Sonta Di-PTDH, Polri Beberkan Pasal-pasal yang Dilanggar dalam Kasus Penyadapan - Image
Nasional

Ahrie Sonta Di-PTDH, Polri Beberkan Pasal-pasal yang Dilanggar dalam Kasus Penyadapan

Rabu, 11 November 2026 | 06.35 WIB

Skandal Penyadapan Presiden Prabowo: Ahrie Sonta Nyatakan Banding atas Putusan PTDH - Image
Nasional

Skandal Penyadapan Presiden Prabowo: Ahrie Sonta Nyatakan Banding atas Putusan PTDH

Rabu, 11 November 2026 | 05.54 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore