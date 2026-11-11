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Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 12 November 2026 | 04.29 WIB

Polisi Jelaskan Alasan Tak Menangkap Eks Ketua KPK Firli Bahuri saat Temui di GOR Bulutangkis

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budhi Hermanto - Image

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Budhi Hermanto

JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak langsung melakukan penangkapan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri saat mendatangi lokasi GOR Bulutangkis pada Rabu (11/11). 

Kedatangan polisi hanya untuk menanyakan alasan absennya Firli dalam dua kali panggilan pemeriksaan sebelumnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto menuturkan, kehadiran personel kepolisian di lapangan bulutangkis tersebut murni untuk berkoordinasi langsung setelah Firli tercatat dua kali mangkir dari agenda penyidik.

"Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Firli Bahuri Janji Hadiri Pemeriksaan Lanjutan

Meski ditemui di lokasi olah raga, polisi memastikan proses hukum terus berjalan. Berdasarkan hasil komunikasi di lapangan, Firli menyatakan komitmennya untuk kooperatif dan hadir pada pemanggilan berikutnya.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," terang Budi.

Meski demikian, Polda Metro Jaya hingga kini belum mendetailkan langkah hukum maupun jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Firli.

Kilas Balik Status Tersangka dan Deretan Barang Bukti

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023 usai menggelar perkara.

Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada pemeriksaan 91 saksi serta penggeledahan di dua lokasi, yakni kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Dalam penyidikan ini, polisi mengamankan dokumen penukaran valuta asing (SGD dan USD) bernilai total Rp 7,4 miliar periode Februari 2021 hingga September 2023, salinan berita acara penggeledahan rumah dinas Mentan, hingga barang pribadi SYL saat bertemu Firli di GOR pada Maret 2022.

Penyidik turut menyita hard disk eksternal berisi ekstraksi data KPK, LHKPN Firli periode 2019–2022, 21 unit ponsel, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Atas perbuatannya, Firli dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.

Editor: Estu Suryowati
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GOR Bulutangkiseks ketua KPK Firli Bahurifirli bahuri

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