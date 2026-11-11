Akui Temui Eks Ketua KPK Firli Bahuri di GOR, Polda Metro Ungkap Fakta Soal Kabar Penangkapan

Eks Ketua KPK Firli Bahuri saat menjalani proses penyidikan. (JAWA POS/FEDRIK TARIGAN)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya membenarkan menemui Eks Ketua KPK, Firli Bahuri. Meski begitu, polisi memastikan tidak ada penangkapan kepada Firli seperti kabar yang beredar.

"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/11). Budi mengatakan, Firli menegaskan akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum. "Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," jelasnya. Baca Juga: Fatwa Haram MUI terkait Rokok Elektrik dan Vape Bisa Berdampak ke 100 Ribu Pekerja

Meski begitu, Polda Metro Jaya belum bisa mengungkap lebih rinci mengenai kelanjutan perkara ini.