Karhutla Diduga Bukan Faktor Alam, Ulah Manusia Turut Disoroti 

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terus menuai kecaman. Karena selain berdampak terhadap lingkungan, Karhutla juga mengancam habitat satwa liar yang bergantung pada kawasan hutan sebagai tempat tinggal.

Ustadz Usman Syafruddin dari Syiar Da’i Indonesia yang berdakwah soal isu iklim menyoroti dugaan keterlibatan manusia dalam peristiwa kebakaran hutan. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di Kalimantan Selatan memiliki pola yang tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan faktor alam maupun kelalaian masyarakat.

Dia mengaku sempat turun langsung ke Kalimantan Selatan selama sepekan dan melihat luasnya wilayah yang terdampak kebakaran. Dari pengamatannya, terdapat indikasi kebakaran dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu.

Hal ini disampaikannya dalam Program Aksi Iklim Lintas Iman yang diselenggarakan Ayana bersama Syiar Dai Indonesia di Jakarta, Selasa (10/11).

“Bahkan kami sendiri sempat terjun seminggu di Kalimantan Selatan dan menyaksikan langsung betapa luasnya kebakaran itu. Dan tentu kebakaran itu bukan sekedar alasan yang selalu kita dengar hanya putung rokok terbuang dan kebakaran, tidak. Itu ada indikasi-indikasi ulah tangan manusia,” ungkap Ustadz Usman.

Ustadz Usman juga menggambarkan bagaimana api terus meluas di sejumlah kawasan. Dia menilai, pola kebakaran yang terjadi menimbulkan kecurigaan karena penyebarannya seperti telah dipantau.

“Karena kebakaran itu benar-benar luasnya itu seakan-akan dipantau. Kok itu belum terbakar, kok itu belum terbakar, seakan-akan dipantau. Sehingga tiap hari itu makin luas wilayahnya, makin luas wilayahnya, ditambah pada saat itu panas,” ungkapnya.

Selain dugaan pembakaran, kondisi geografis wilayah yang memiliki kandungan batu bara di bawah permukaan tanah turut menyulitkan proses pemadaman. Usman menjelaskan, api yang menjalar hingga lapisan bawah tanah dapat terus menyala meskipun bagian permukaan sudah disiram air.

“Walaupun terbakar di atasnya itu sudah di telahnya, mau disiram pakai apapun, mau dipadam pakai apapun, kalau sedang terbakar di bawahnya, itu batu bara tetap menyala. Sehingga nggak berhenti-henti,” jelasnya.

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan manusia melalui kabut asap, tetapi juga mengancam keberlangsungan satwa liar. Kebakaran membuat hewan kehilangan habitat dan tempat untuk mencari makan.

Dia mengingatkan bahwa satwa liar juga merupakan makhluk hidup yang membutuhkan tempat tinggal dan perlindungan. Usman bahkan mengaitkan kepedulian terhadap lingkungan dengan ajaran Islam, salah satunya melalui Surah Al-An’am ayat 38.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makhluk hidup di bumi, termasuk hewan dan burung, merupakan umat seperti manusia. Karena itu, keberadaan satwa liar tidak seharusnya diabaikan dalam upaya menjaga lingkungan.

“Berarti satwa liar itu bukan orang, bukan makhluk yang kita abaikan. Ternyata dalam Al-Quran itu disebut bahwa umat seperti kalian juga yang butuh tempat tinggal, yang butuh kasih sayang,” jelasnya.

Usman menilai tindakan merusak lingkungan merupakan bentuk kezaliman karena menghilangkan ruang hidup makhluk lain. Dia juga mengajak masyarakat untuk melakukan taubatan ekologi sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga alam.

“Kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari kezaliman dan kejahatan maka siapa yang merusak lingkungan bisa dikatakan penjahat dan siapa itu, penjahat-penjahat apapun namanya harus diberikan pemahaman dan kesadaran bahkan arahkan kepada taubatan nasuhat, taubatan ekologi,” tukasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan upaya menjaga lingkungan tidak harus selalu dimulai melalui program berskala besar. Masyarakat bisa berkontribusi dari kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi sampah plastik, memilah sampah, menghemat penggunaan air, dan menghindari pemborosan makanan.

Sebab, sampah makanan yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Selain mengajak masyarakat mengubah kebiasaan, Usman juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak hutan. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dinilai perlu diperkuat.

Di sisi lain, sebagai bentuk aksi nyata, Ustadz Yosril Chan menyampaikan bahwa pihaknya juga berencana melakukan penanaman pohon di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada November dan Desember 2026. Kegiatan tersebut disiapkan untuk membantu penghijauan di kawasan yang dinilai cukup gersang dan memiliki suhu panas.

“Kita sendiri menanam pohon-pohon, nah kita ada rencana nanti mau NTB itu aksi nyata kita dari pihak Dai dan Ayana bekerja sama untuk kita menanam pohon-pohon yang di sana tempatnya itu sudah cukup gersang panasnya juga luar biasa,” tukasnya.