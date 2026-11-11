Disorot ICW Soal Biaya Influencer, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp 1,14 Triliun

JawaPos.com - Harta kekayaan Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Setelah hampir dua tahun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, total harta presenter sekaligus pengusaha tersebut tercatat mengalami kenaikan lebih dari Rp 112 miliar.

Dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Raffi Ahmad pada laporan 27 Desember 2024 mencapai Rp 1.033.996.390.568 atau sekitar Rp 1,03 triliun.

Sementara itu, dalam laporan terbaru dengan tanggal penyampaian 30 Maret 2026 untuk periode 2025, total kekayaan Raffi tercatat sebesar Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun.

Artinya, terdapat kenaikan kekayaan sebesar Rp112.891.335.068 dibandingkan laporan sebelumnya.

Diketahui, Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Namanya kembali menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai proyek pengadaan jasa publikasi dan influencer senilai Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan Raffi Ahmad.

Isu pengadaan influencer Rp14,69 miliar tersebut memunculkan perhatian publik terhadap aktivitas bisnis Raffi Ahmad, termasuk laporan kekayaan yang disampaikannya sebagai penyelenggara negara.

Lalu, berapa kekayaan Raffi Ahmad setelah dua tahun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden? Berikut perbandingan rincian hartanya berdasarkan laporan LHKPN 2024 dan 2025.

1. Tanah dan Bangunan

Properti masih menjadi salah satu komponen kekayaan Raffi Ahmad. Namun, nilai tanah dan bangunan yang dilaporkannya mengalami penurunan dibandingkan laporan sebelumnya.

Pada laporan 27 Desember 2024, total aset properti Raffi mencapai Rp 737.156.974.400.

Jumlah tersebut berasal dari 45 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, antara lain Jakarta Selatan, Depok, Tangerang, Bandung, Makassar, dan Tabanan.

Sementara dalam laporan periode 2025, nilai tanah dan bangunan yang tercatat sebesar Rp 562.896.000.000.

Dalam perbandingan kedua laporan tersebut, terdapat sejumlah aset yang tidak lagi tercantum, termasuk properti di Jakarta Selatan dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 500 meter persegi yang sebelumnya bernilai Rp75 miliar. Seluruh tanah di wilayah Bandung Barat juga tidak lagi tercantum dalam laporan terbaru.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Koleksi kendaraan Raffi Ahmad juga mengalami perubahan berdasarkan laporan LHKPN terbaru.

Pada akhir 2024, total nilai alat transportasi dan mesin miliknya mencapai Rp 55.144.500.000.

Angka tersebut meningkat dalam laporan periode 2025 menjadi Rp 68.392.000.000.

Meski nilai keseluruhan kendaraan bertambah, jumlah mobil yang dilaporkan Raffi justru mengalami pengurangan. Salah satu kendaraan yang tidak lagi tercantum dalam laporan terbaru adalah Toyota Alphard.

3. Harta Bergerak Lainnya

Untuk kategori harta bergerak lainnya, Raffi Ahmad melaporkan kekayaan sebesar Rp 48.628.019.440.

Nilai tersebut meningkat dibandingkan laporan 2024 yang mencatatkan aset pada kategori serupa sebesar Rp 46.757.711.000.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp1,87 miliar pada kelompok harta bergerak lainnya.

4. Surat Berharga

Surat berharga menjadi salah satu komponen dengan nilai terbesar dalam laporan kekayaan Raffi Ahmad terbaru.

Pada laporan periode 2025, nilai surat berharga yang dimiliki Raffi mencapai Rp527.173.187.762.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan laporan 27 Desember 2024 yang mencatatkan surat berharga senilai Rp307.933.603.344.

Artinya, terdapat peningkatan nilai surat berharga sekitar Rp219,24 miliar.

5. Kas dan Setara Kas

Pada kategori kas dan setara kas, Raffi Ahmad melaporkan kepemilikan sebesar Rp59.125.145.164.



Angka tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp17.757.005.113.

Dengan demikian, nilai kas dan setara kas Raffi bertambah sekitar Rp41,36 miliar.

6. Harta Lainnya

Selain sejumlah kategori tersebut, Raffi juga memiliki harta lainnya yang tercatat dalam LHKPN.

Pada laporan periode 2025, nilainya mencapai Rp10.996.614.974.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan 2024 yang mencatatkan harta lainnya sebesar Rp5.301.909.385.

7. Utang Raffi Ahmad

Dalam laporan kekayaan, Raffi Ahmad juga mencantumkan sejumlah kewajiban atau utang.

Pada laporan periode 2025, total utang Raffi tercatat sebesar Rp130.324.131.704.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan laporan sebelumnya yang mencatatkan utang sebesar Rp136.055.312.674.

Artinya, terdapat pengurangan kewajiban sekitar Rp5,73 miliar.

Total Kekayaan Raffi Ahmad Naik Rp112,89 Miliar

Berdasarkan perbandingan laporan LHKPN 2024 dan 2025, kekayaan Raffi Ahmad mengalami peningkatan dari sekitar Rp1,03 triliun menjadi Rp1,14 triliun.

Secara nominal, kenaikannya mencapai Rp112.891.335.068 setelah memperhitungkan utang yang dilaporkan.

Di tengah sorotan publik mengenai Temuan ICW terkait pengadaan influencer Rp14,69 miliar, laporan LHKPN tersebut menjadi salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk melihat gambaran harta kekayaan Raffi Ahmad selama menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.