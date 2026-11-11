Disorot ICW Soal Biaya Influencer, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp 1,14 Triliun

JawaPos.com - Harta kekayaan Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Setelah hampir dua tahun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, total harta presenter sekaligus pengusaha tersebut tercatat mengalami kenaikan lebih dari Rp 112 miliar.

Dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Raffi Ahmad pada laporan 27 Desember 2024 mencapai Rp 1.033.996.390.568 atau sekitar Rp 1,03 triliun.

Sementara itu, dalam laporan terbaru dengan tanggal penyampaian 30 Maret 2026 untuk periode 2025, total kekayaan Raffi tercatat sebesar Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun.

Artinya, terdapat kenaikan kekayaan sebesar Rp112.891.335.068 dibandingkan laporan sebelumnya.

Diketahui, Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Namanya kembali menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai proyek pengadaan jasa publikasi dan influencer senilai Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan perusahaan Raffi Ahmad.

Isu pengadaan influencer Rp14,69 miliar tersebut memunculkan perhatian publik terhadap aktivitas bisnis Raffi Ahmad, termasuk laporan kekayaan yang disampaikannya sebagai penyelenggara negara.

Lalu, berapa kekayaan Raffi Ahmad setelah dua tahun menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden? Berikut perbandingan rincian hartanya berdasarkan laporan LHKPN 2024 dan 2025.

1. Tanah dan Bangunan

Properti masih menjadi salah satu komponen kekayaan Raffi Ahmad. Namun, nilai tanah dan bangunan yang dilaporkannya mengalami penurunan dibandingkan laporan sebelumnya.