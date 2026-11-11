Sidang Febrie Ungkap Honor Rp 3 Miliar untuk DR Law Firm, Terkait Pemerasan?

JawaPos.com – Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, kembali mengungkap fakta mengenai aliran dana dari korporasi kepada kantor hukum.

Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART), Eky Pratama, mengungkapkan adanya pembayaran honorarium sebesar Rp 3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).

Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Eky menjelaskan, pembayaran tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pembayaran Rp 1 miliar diberikan untuk pendampingan pada tahap penyelidikan, sedangkan Rp 2 miliar lainnya dibayarkan ketika perkara meningkat ke tahap penyidikan.

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Pendampingan hukum itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang ditangani Kejaksaan Agung.

Besarnya nilai pembayaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran biaya jasa hukum dan pertanggungjawaban anggaran perusahaan.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko mengingatkan, agar persoalan pembayaran jasa profesional tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah.

Menurut Yanuar, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, belum terlihat adanya hubungan antara pembayaran kepada DR Law Firm dan dugaan tindakan pemerasan oleh Febrie.

"Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar, Rabu (11/11).

Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana pemerasan harus diuji berdasarkan unsur-unsur hukum pidana yang berlaku.

Dalam konteks KUHP baru, Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur unsur pemerasan yang harus dibuktikan melalui adanya tindakan memaksa secara melawan hukum.

"Jika merujuk pada konstruksi hukum pidana nasional saat ini, unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) secara tegas mensyaratkan adanya perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu," urai Yanuar.

Karena itu, lanjut dia, pembuktian perkara pemerasan tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya transaksi keuangan.

Harus terdapat bukti mengenai tindakan pemaksaan, tekanan, ataupun intimidasi yang dilakukan pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara itu, keterangan yang muncul dalam persidangan justru menunjukkan adanya pembayaran berdasarkan penawaran jasa dan kesepakatan profesional antara perusahaan dengan kantor hukum.

Yanuar menegaskan, tidak ada keterangan yang menyebut pembayaran tersebut dilakukan akibat tekanan dari Febrie Adriansyah.

"Dari kesaksian di persidangan, tidak ada satu pun narasi yang menyatakan bahwa uang itu diserahkan karena adanya intimidasi atau pemerasan dari Febrie Adriansyah. Pembayaran itu murni diletakkan dalam koridor honorarium konsultan hukum," tegasnya.

Meski demikian, Yanuar menilai besarnya honorarium yang dibayarkan PT SMART tetap perlu menjadi perhatian dari perspektif tata kelola perusahaan.

Menurutnya, perusahaan harus mampu menjelaskan dasar penetapan biaya, ruang lingkup pekerjaan, hingga hasil jasa profesional yang diterima.

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Ia menilai, pembayaran jasa hukum hingga miliaran rupiah perlu disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang memadai.

Dengan demikian, penggunaan anggaran perusahaan tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Pemisahannya harus tegas. Di satu sisi, tidak ada indikasi pemerasan yang menyeret Febrie Adriansyah. Namun di sisi lain, korporasi tetap harus menjaga rasionalitas dan transparansi anggaran hukumnya agar publik tidak salah kaprah menilai hubungan kontraktual tersebut," jelasnya.

Dalam perkara tersebut, Febrie didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 55 miliar. Jaksa menduga perbuatan itu dilakukan melalui perantara dua terdakwa lainnya, yakni Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.

Selain pemerasan, Febrie juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

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Nilai dugaan TPPU yang diuraikan jaksa mencapai Rp 346.743.821.282 atau sekitar Rp 346,7 miliar, ditambah mata uang asing sebesar USD 440.990.

Jaksa menduga dana tersebut disamarkan melalui sejumlah aset bernilai tinggi. Aset yang disebut dalam dakwaan meliputi tanah, bangunan, kendaraan, mata uang asing, hingga emas seberat 74 kilogram.