KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Sita Barang Bukti

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Yang terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penggeledahan berlangsung selama dua hari di Sumut, yakni pada Senin (9/11) hingga Selasa (10/11).

Enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik terdiri atas dua kantor dan empat rumah milik sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11/2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Budi menjelaskan, dua kantor yang digeledah merupakan kantor satuan kerja (satker) wilayah I dan satker wilayah II BBPJN Sumatera Utara.

Sementara itu, empat lokasi lainnya merupakan rumah milik sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus ini.

Di antaranya dua rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.

"Kemudian, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut," ucapnya.

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Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai relevan untuk mendukung proses penyidikan. Bukti yang disita meliputi perangkat elektronik dan beberapa dokumen terkait perkara.

"Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini," jelasnya.

Dalam pengusutan perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Penetapan tersebut merupakan hasil pendalaman penyidikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, penetapan delapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti tambahan yang dinilai cukup.

“Setelah ditemukannya kecukupan alat bukti baru, pada tanggal 30 September 2026, KPK kembali menetapkan 8 orang sebagai tersangka,” ujar Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10).

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut terdiri atas sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.

Mereka adalah Stanley Cicero Haggard Taupattinaja, Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian, Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Faisal dan Heri Handoko yang masing-masing menjabat PPK 1.1 dan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.

Selanjutnya, T Rahmansyah Putra selaku Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumatera Utara; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Dicky Erlangga yang menjabat Kasatker PJN I Provinsi Sumatera Utara.

Dari delapan tersangka itu, KPK telah melakukan penahanan terhadap tujuh orang di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

Sementara itu, Dicky Erlangga belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.