KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Sita Barang Bukti

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Yang terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Penggeledahan berlangsung selama dua hari di Sumut, yakni pada Senin (9/11) hingga Selasa (10/11).

Enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik terdiri atas dua kantor dan empat rumah milik sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

"Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9-10/11/2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Budi menjelaskan, dua kantor yang digeledah merupakan kantor satuan kerja (satker) wilayah I dan satker wilayah II BBPJN Sumatera Utara.

Sementara itu, empat lokasi lainnya merupakan rumah milik sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus ini.

Di antaranya dua rumah kontraktor swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.

"Kemudian, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut," ucapnya.

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