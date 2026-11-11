KPK Periksa Hercules Terkait Pengembalian Rp 800 Juta dari Dugaan Pengurusan HGB Summarecon

Rosario de Marshall alias Hercules meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Kamis (19/1/2023). Dia diperiksa sebagai saksi atas kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). (FEDRIK TARIGAN/ DOK. JAWA POS)

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Atas panggilan ini, Hercules telah datang ke kantor lembaga antirasuah, sekitar pukul 10.25 WIB.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengembangkan penyidikan kasus yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr. HCL, selaku pihak swasta," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/11).

Budi menyampaikan, Hercules telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait perkara dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

Sebelum Hercules menjalani pemeriksaan hari ini, lanjut Budi, Hercules telah menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan sejumlah uang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Uang yang diserahkan senilai Rp 800 juta itu telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Penerimaan uang itu diduga berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor serta permintaan pembukaan blokir dan pengurusan HGB milik PT Summarecon.

"Sebelumnya, Yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik," tegasnya.

Menurut Budi, keterangan Hercules dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) yang melibatkan PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa maupun dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang," jelas Budi.

Kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN, pada Senin (14/9). Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.

Lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Kedelapan tersangka itu yakni, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta, Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

KPK mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 106,3 miliar. KPK menduga, Summarecon terlibat dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor.

Diduga, Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menyerahkan uang Rp 1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon.