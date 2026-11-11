Eks Ketua BPK: Keuntungan Travel Haji Bukan Kerugian Keuangan Negara

JawaPos.com – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyatakan, keuntungan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Sebab, dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, dana yang digunakan bukan merupakan kekayaan negara.

Hal tersebut disampaikan Agung ketika dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024.

Sidang kasus yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

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Dalam keterangannya, Agung mengingatkan bahwa penentuan kerugian keuangan negara harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu landasan hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut dia, dugaan adanya tindakan melawan hukum tidak otomatis membuktikan terjadinya kerugian negara.

Hal itu harus ada bukti nyata mengenai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara yang dapat diidentifikasi dalam laporan keuangan.

"Ketika kita bicara mengenai masalah kerugian negara secara umum, kita harus memahami dulu apakah kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan kemudian juga barang yang dapat diidentifikasikan posisinya di dalam laporan keuangan," kata Agung.

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Ia menekankan bahwa unsur kerugian negara tidak bisa hanya disimpulkan dari adanya perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Pembuktian mengenai berkurangnya kekayaan negara tetap menjadi hal yang harus dipenuhi dalam tuntutan.

"Jadi, kita tidak bisa bilang ada kerugian negara, 'Ada orang melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukumnya itu jadi kerugian negara'. Enggak bisa begitu," tegasnya.

Agung berpandangan bahwa berdasarkan fakta yang dibahas dalam persidangan, unsur kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji tambahan tersebut tidak terbukti.

Ia menilai, persoalan dugaan pelanggaran hukum harus ditempatkan secara terpisah dari pembuktian ada atau tidaknya kerugian negara.

"Terlepas dari persoalan perbuatan melawan hukumnya, aspek kerugian negaranya tidak ada," ujarnya.

Agung juga menyoroti kepemilikan dana yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jamaah sehingga tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai kekayaan negara.

Pandangan itu, kata Agung, sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam regulasi tersebut, kekayaan pihak lain yang dikelola pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik tetap berstatus sebagai kekayaan pihak lain.

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"Jadi, tetap kekayaan pihak lain," jelasnya.

Selain itu, Agung menjelaskan adanya pembagian kewenangan antara tiga pihak dalam pengelolaan dana haji sebagaimana diatur dalam UU tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketiga pihak tersebut adalah jamaah sebagai pemilik dana, BPKH yang bertanggung jawab mengelola dana, serta pemerintah yang menjalankan fungsi regulator.

Dalam hal ini, pemerintah berwenang mengatur alokasi dan distribusi sekaligus memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Agung menambahkan, sumber pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada prinsipnya berasal dari dana jamaah, baik yang mengikuti program haji reguler maupun haji khusus.

"Sementara itu, pembahasan mengenai nilai manfaat dana haji memerlukan penelaahan tersendiri terkait mekanisme dan pengelolaannya," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Perbuatan Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Yaqut didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

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Yaqut disebut mengatur perubahan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2024 menjadi 50 persen.

Jaksa menyatakan perubahan tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang dapat menjadi landasan kebijakan.

Jaksa juga menyebut dugaan tindak pidana tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada Yaqut.

Sejumlah pihak lain, termasuk korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disebut turut memperoleh keuntungan.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.