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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 11 November 2026 | 15.00 WIB

Eks Ketua BPK: Keuntungan Travel Haji Bukan Kerugian Keuangan Negara

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman sampurna. (Istimewa) - Image

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman sampurna. (Istimewa)

JawaPos.com – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna menyatakan, keuntungan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Sebab, dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, dana yang digunakan bukan merupakan kekayaan negara.

Hal tersebut disampaikan Agung ketika dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024. 

Sidang kasus yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Dalam keterangannya, Agung mengingatkan bahwa penentuan kerugian keuangan negara harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu landasan hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut dia, dugaan adanya tindakan melawan hukum tidak otomatis membuktikan terjadinya kerugian negara.

Hal itu harus ada bukti nyata mengenai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara yang dapat diidentifikasi dalam laporan keuangan.

"Ketika kita bicara mengenai masalah kerugian negara secara umum, kita harus memahami dulu apakah kemudian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itu terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan kemudian juga barang yang dapat diidentifikasikan posisinya di dalam laporan keuangan," kata Agung.

Ia menekankan bahwa unsur kerugian negara tidak bisa hanya disimpulkan dari adanya perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Editor: Bayu Putra
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