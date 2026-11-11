Usai Pecat Ahrie Sonta, Polri Sidangkan Tersangka Penyadapan Lainnya Pekan Depan

JawaPos.com - Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap tersangka penyadapan, Irjen Ahrie Sonta pada Selasa malam (10/11).

Pekan depan, Polri akan menyidangkan para tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa jadwal sidang berikutnya akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Dia memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh instansinya dalam setiap proses yang berjalan terhadap para jenderal Polri tersebut.

”Kaitan sama jadwal (sidang etik berikutnya), nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata dia kepada awak media.

Selain Ahrie yang sudah dipecat secara tidak hormat dan telah mengajukan banding, Polri juga akan memeriksa terduga pelanggar lainnya.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Mereka masih harus menjalani proses etik karena masih polisi aktif saat pelanggaran hukum terjadi.

”Terduga pelanggar yang lainnya (selain Ahrie) juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh komisi kode etik,” ucap Isir.

Jenderal bintang dua Polri itu memastikan, proses etik terhadap ketiga tersangka lainnya dilakukan segera dan secepatnya.

Namun demikian, Korps Bhayangkara harus tetap memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga jadwal sidang berikutnya belum bisa disampaikan oleh Isir.

”Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pasti itu. Nanti kawan-kawan akan kemudian kami informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang untuk terduga pelanggar yang lainnya,” beber dia.

Isir menegaskan, tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap para terduga pelanggar meski salah satunya adalah mantan kapolri dan masih berpangkat jenderal bintang empat aktif.

Proses etik tetap akan dilaksanakan dengan susunan majelis sidang yang ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

”Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh bapak kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya.

Terhadap terduga pelanggar dengan pangkat jenderal bintang dua seperti Ahrie, Kapolri Suyudi menunjuk seorang jenderal bintang tiga untuk memimpin sidang.

Dia didampingi oleh empat orang jenderal bintang dua. Untuk terduga pelanggar Jenderal Sigit, Polri akan menyampaikan susunan majelis saat persidangan.

”Karena tadi terduga pelanggar pati (perwira tinggi) bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi, secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, disampaikan oleh Isir bahwa Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.

Persisnya Pasal 5 Ayat (1) Huruf C dan Huruf G, terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan dan Pasal 8 Huruf C Angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Kemudian, Ahrie disangkakan tidak menaati larangan Pasal 11 Ayat (1) Huruf A dan Huruf B terkait dengan etika kelembagaan.

Dugaan pelanggaran yang diperiksa adalah perbuatan Ahrie Sonta saat masih menjabat sebagai Plt Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

”Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” beber Isir.

Dalam potongan video persidangan yang dibagikan oleh Mabes Polri kepada awak media, tampak Ahrie tertunduk lesu saat menjalani persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta. Sidang itu berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir sekira pukul 20.00 WIB.

Ahrie menjalani persidangan KKEP Polri selama lebih kurang sebelas jam. Meski sempat menyampaikan pembelaan, majelis sidang KKEP Polri yang dipimpin oleh Komjen Rudy Darmoko itu memutuskan Ahrie terbukti melanggar sejumlah pasal yang disangkakan.

”Dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Isir.

Atas putusan tersebut, Ahrie sudah mengajukan banding. Polri memberikan hak tersebut dan bakal memproses banding itu setelah membentuk komisi banding.

Menurut Isir, sanksi pemecatan secara tidak hormat yang dijatuhkan terhadap Ahrie sekaligus menegaskan bahwa instansinya tidak pandang bulu.