Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 11 November 2026 | 13.56 WIB

Kapolri Suyudi Bentuk Tim Khusus Tangani Dugaan Makar-Penyadapan Listyo Sigit cs

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri) - Image

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)

JawaPos.com - Mabes Polri menyatakan keseriusannya mengusut dugaan makar di balik kasus penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi tersebut.

”Terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, bapak kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh bapak kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media pada Selasa malam (10/11).

Untuk mendalami dugaan tersebut, polisi butuh waktu. Menurut Isir, pendalaman dalam proses penyelidikan harus melalui proses yang sesuai dengan prosedur.

Dia meminta semua pihak bersabar dan terus mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan oleh jajaran Korps Bhayangkara. 

”Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh kabareskrim sedang bekerja. Itu di satu sisi,” tegasnya.

Di sisi yang lain, lanjut Isir, Polri juga terus memproses penyidikan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses. Termasuk fakta-fakta terkait dengan penghapusan atau perusakan data elektronik.

Penyidikan kasus tersebut dipastikan terus berjalan. Dalam kasus tersebut, empat orang jenderal menjadi tersangka.

Yakni Jenderal Sigit, kemudian Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Sejalan dengan proses penyidikan, Polri juga memulai proses etik.

Ahrie menjadi tersangka pertama yang dibawa ke hadapan majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Selasa malam, dia mendengarkan putusan yang dibacakan oleh majelis setelah memulai persidangan sejak pukul 08.00 WIB. Ahrie dipecat secara tidak hormat atau PTDH dan telah mengajukan banding. 

”Beberapa saksi yang tadi dihadirkan adalah merupakan bagian daripada saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri. Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi,” imbuh Isir. 

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dikabarkan Masuk Daftar Penyadapan oleh Listyo Sigit, Erick Thohir Tunggu Verifikasi dari Kapolri - Image
Sports

Dikabarkan Masuk Daftar Penyadapan oleh Listyo Sigit, Erick Thohir Tunggu Verifikasi dari Kapolri

Minggu, 8 November 2026 | 18.38 WIB

Bahlil Mengaku Ikut Disadap Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo - Image
Kasuistika

Bahlil Mengaku Ikut Disadap Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 | 22.54 WIB

Kasus Penyadapan Listyo Sigit Diisukan Sasar 6.000 Nomor, Legislator Desak Bikin Pansus - Image
Kasuistika

Kasus Penyadapan Listyo Sigit Diisukan Sasar 6.000 Nomor, Legislator Desak Bikin Pansus

Sabtu, 7 November 2026 | 19.57 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore