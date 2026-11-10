Kasat Narkoba Polresta Karawang dan 7 Polisi Lain Ditahan Gegara Bebaskan Pengedar Obat Keras

JawaPos.com - Kasat Narkoba Polresta Karawang, Kompol Afrizal Wahyudi Achmad dan tujuh anggota lain ditahan. Hal ini dilakukan karena anggota korps bhayangkara tersebut diduga membebaskan tersangka penjual dan pengedar obat-obatan keras tertentu (OKT) tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki memastikan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jabar telah memproses dan menindak para personel yang diduga terlibat dalam pelanggaran prosedur tersebut.

“Sudah kita proses itu, sudah kita tindak. Saya berkomitmen dalam membenahi organisasi khususnya di Polda Jawa Barat,” ujar Hengki di Bandung, dilansir dari Antara, Selasa (10/11).

Hengki mengatakan saat ini delapan anggota tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam Polda Jabar.

Ia menegaskan penegakan disiplin dan kode etik terhadap anggota yang melanggar akan dilakukan secara tegas dan profesional sebagai bagian dari upaya pembenahan internal kepolisian.

“Reward dan punishment saya berikan dengan tegas bagi yang melanggar,” katanya.

Sebelumnya, Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi menyebutkan delapan anggota Polresta Karawang yang ditangkap atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu telah ditahan di tempat khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

“Anggota diamankan langsung oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan di tempat khusus di Ditresnarkoba," kata Afrian.

Terdapat delapan anggota Polresta Karawang yang ditahan atas dugaan pembebasan pengedar obat keras tertentu. Salah satu dari delapan anggota itu ialah Kasat Narkoba Polresta Karawang, Kompol Afrizal Wahyudi Achmad.

"Iya, ada perwira juga. Ada dua perwira yang diamankan. Tentu saja itu tidak pandang bulu, karena dari hasil pengawasan yang dilakukan pada saat itu, kemudian langsung diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar," katanya.