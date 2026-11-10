Ahli Hukum UI Ungkap Tiga Indikator Keuangan Negara dalam Sidang Kasus Kuota Haji Gus Yaqut

JawaPos.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang memaparkan batasan dan karakteristik keuangan negara dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024.

Keterangan tersebut disampaikan Dian saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (9/11).

Dalam keterangannya, Dian menjelaskan bahwa tidak semua uang yang dikelola oleh lembaga atau pihak tertentu dapat langsung dikategorikan sebagai keuangan negara. Ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan mekanisme pengelolaan anggaran negara.

Menurut Dian, setidaknya terdapat tiga unsur utama untuk menentukan status suatu uang sebagai keuangan negara. Pertama, pengelolaannya menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pengaturannya berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Ketiga, seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN.

"Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur menteri keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," kata Dian saat memberikan keterangan ahli.

Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI tersebut kemudian menjelaskan bahwa secara filosofis, keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menggunakan APBN sebagai instrumen pengelolaan keuangan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi hakikatnya seluruh uang-uang yang dikelola dengan wujud APBN, Yang Mulia, itulah merupakan keuangan negara karena dia mencapai tujuan bernegara," ujarnya.

Dian juga mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Ia menguraikan, hak negara berpotensi meningkatkan kekayaan bersih negara. Sebaliknya, kewajiban negara dapat mengurangi nilai kekayaan bersih tersebut.

Oleh karena itu, keberadaan unsur penambahan maupun pengurangan kekayaan bersih menjadi bagian penting dalam memahami konsep keuangan negara.

"Kalau tidak menambah dan tidak mengurangi, ya apa yang menjadi keuangan kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi saya sebagai negara," tegas Dian.

Sebagai informasi, Dian dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim penasihat hukum Gus Yaqut dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan.

Adapun, Yaqut didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Yaqut didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Yaqut disebut mengatur perubahan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2024 menjadi 50 persen. Jaksa menyatakan perubahan tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang dapat menjadi landasan kebijakan.

Jaksa juga menyebut dugaan tindak pidana tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada Yaqut. Sejumlah pihak lain, termasuk korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disebut turut memperoleh keuntungan.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.