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Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 10 November 2026 | 16.25 WIB

Ahli Hukum UI Ungkap Tiga Indikator Keuangan Negara dalam Sidang Kasus Kuota Haji Gus Yaqut

Terdakwa kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Terdakwa kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang memaparkan batasan dan karakteristik keuangan negara dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024.

Keterangan tersebut disampaikan Dian saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (9/11).

Dalam keterangannya, Dian menjelaskan bahwa tidak semua uang yang dikelola oleh lembaga atau pihak tertentu dapat langsung dikategorikan sebagai keuangan negara. Ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan mekanisme pengelolaan anggaran negara.

Menurut Dian, setidaknya terdapat tiga unsur utama untuk menentukan status suatu uang sebagai keuangan negara. Pertama, pengelolaannya menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pengaturannya berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Ketiga, seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN.

"Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur menteri keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," kata Dian saat memberikan keterangan ahli.

Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI tersebut kemudian menjelaskan bahwa secara filosofis, keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menggunakan APBN sebagai instrumen pengelolaan keuangan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi hakikatnya seluruh uang-uang yang dikelola dengan wujud APBN, Yang Mulia, itulah merupakan keuangan negara karena dia mencapai tujuan bernegara," ujarnya.

Dian juga mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Editor: Sabik Aji Taufan
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