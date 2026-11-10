6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Minta Perlindungan dari LPSK

JawaPos.com - Sebanyak 6 orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto meminta perlindungan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa saat ini permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan. Dia mengakui bahwa permintaan perlindungan sudah diajukan oleh para saksi sejak 6 November 2026 lalu.

Pasca menerima permintaan itu, LPSK langsung berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Penelaahan juga dilakukan untuk mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami oleh saksi dan korban.

”Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi kepada awak media pada Selasa (10/11).

Baca Juga:Tim Asesor Independen Internasional Tinjau Pemanfaatan Data Digital Pengelolaan Puskesmas di Garut

Achmadi menekankan bahwa proses telaah atas permintaan tersebut dilaksanakan oleh LPSK dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK memastikan proses telaah berjalan bersamaan dengan perkembangan penanganan kasus di kepolisian. Sehingga LPSK juga membuka diri jika ada penambahan saksi yang memohon pelindungan.

”LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, serta bentuk pelindungan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri sudah menetapkan 4 orang tersangka. Seluruhnya adalah jenderal polisi aktif. Termasuk diantaranya mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.