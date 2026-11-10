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Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 10 November 2026 | 15.14 WIB

Dinilai Kooperatif, Jaksa KPK Tuntut Budiman Bayu 5 Tahun Penjara di Kasus Bea Cukai

Ilustrasi KPK. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi KPK. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tuntutan pidana lima tahun penjara untuk Budiman Bayu Prasojo kasus dugaan korupsi Bea dan Cukai.

Salah satu alasannya adalah sikap kooperatif yang ditunjukkan Budiman selama menjalani proses persidangan, khususnya dalam membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Selain itu, mantan pejabat Ditjen Bea dan Cukai tersebut juga dinilai belum pernah tersangkut perkara pidana sebelumnya.

Pertimbangan tersebut disampaikan jaksa KPK ketika membacakan tuntutan terhadap Budiman dalam sidang perkara dugaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda Rp 300 juta subsidair 100 hari kurungan," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan.

Selain pidana badan, Budiman Bayu juga dituntut dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 653 juta subsidair satu tahun penjara.

Jaksa turut membeberkan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan meringankan dalam mengajukan tuntutan.

Budiman dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah menjalani hukuman pidana, serta kooperatif dalam memberikan keterangan terkait perbuatannya.

Tidak hanya itu, keterangan yang disampaikan Budiman Bayu juga dinilai membantu proses pengungkapan perkara, termasuk memberikan informasi mengenai keterlibatan pihak lain yang memiliki posisi lebih tinggi darinya.

Perkara yang menjerat Budiman berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2024 hingga 2026. 

Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan nilai gratifikasi yang diduga diterima mencapai sekitar Rp 7,67 miliar.

Penerimaan tersebut diduga bersumber dari sejumlah pihak, di antaranya perusahaan jasa impor dan kepabeanan Blueray Cargo Group serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan usaha terkait Ditjen Bea dan Cukai.

Atas perbuatannya, Budiman dituntut melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 20 huruf c, serta Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Editor: Bayu Putra
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