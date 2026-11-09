2 Helikopter Jatuh dan 4 Meninggal Dunia, BNPB Evaluasi SOP Water Bombing Karhutla di Kalimantan

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bakal mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dalam water bombing kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah itu diambil pasca jatuhnya 2 helikopter dan meninggalnya 4 orang petugas. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara ketat. Tujuannya untuk memastikan tidak ada lagi petugas pemadam karhutla gugur saat melaksanakan water bombing menggunakan helikopter.

”Misalnya apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu para kru harus menggunakan pelampung atau bagaimana. Nanti kami akan evaluasi, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi,” kata dia.

Kristomei mengakui, helikopter Super Puma yang jatuh di Sungai Barito, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Minggu (8/11) merupakan helikopter sewaan BNPB. Sebelum jatuh, helikopter tersebut bertugas di Kalimantan Barat (Kalbar). BNPB menggeser helikopter itu ke Kalsel karena masih banyak titik api di daerah tersebut.

”Jadi, kami turut berduka cita atas jatuhnya korban gugurnya para pahlawan kemanusiaan ini dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan mengungkapkan bahwa BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang pasca kecelakaan tersebut.

”Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat,” kata dia.

Berton mengungkapkan, instansinya menindaklanjuti kecelakaan helikopter tersebut dengan melakukan evaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air untuk water bombing, kelaikan awak pesawat, serta kondisi cuaca dan karakteristik lokasi.