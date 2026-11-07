Terapis Olahraga Minta Maaf Usai Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Pelari Perempuan

JawaPos.com - Terapis pijat olahraga (sport massage therapist), Hamda DF menyampaikan permohonan maaf setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pelari perempuan saat sesi pemijatan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Permintaan maaf tersebut disampaikan secara terbuka setelah kasus yang dialami korban berinisial L viral di media sosial.

"Dengan segenap kerendahan hati, saya Hamda DF ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas masalah yang sudah terjadi," tulis Hamda dalam pernyataan permintaan maafnya, dikutip Sabtu (7/11).

Ia mengaku menyesali kejadian tersebut karena menimbulkan dampak baik bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

"Saya sungguh menyesal atas apa yang sudah terjadi. Saya akan menjadikan ini pelajaran penting untuk saya untuk memperbaiki diri, menjaga etika, bertanggung jawab dalam setiap tindakan ke depannya," lanjutnya.

Sebelumnya, korban mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat menjalani sport massage pada 18 Oktober 2026 di kawasan GBK. Saat itu, dia membuat janji pemijatan karena mengalami keluhan pada bagian kaki dan punggung.

Namun, korban mengaku merasa tidak nyaman ketika terapis memijat area dada hingga meraba sisi payudaranya beberapa kali. Padahal, keluhan yang disampaikan berkaitan dengan punggung.

Setelah sesi pemijatan berakhir, Hamda disebut beberapa kali mengirimkan pesan permintaan maaf melalui WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, pelaku mengakui dirinya terbawa suasana dan seharusnya tidak menyentuh bagian tubuh tersebut.

Korban kemudian meminta Hamda menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. Permintaan itu disampaikan pada 3 November 2026 dengan tenggat waktu hingga 5 November pukul 12.00 WIB.