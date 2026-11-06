KPK Pastikan Penyitaan Uang Rp 2 Miliar dari Boby Rasyidin Tak Terkait Jabatannya Sebagai Dirut KAI

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin. (Istimewa)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyitaan uang sebesar Rp 2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin (BR), tidak berkaitan dengan jabatannya di perusahaan pelat merah tersebut.

KPK menyebut, penyerahan uang itu dilakukan Bobby secara kooperatif setelah mengetahui adanya dugaan keterkaitan dana tersebut dengan perkara korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tersebut sejak Agustus 2025. Dengan demikian, penyitaan itu bukan merupakan tindakan yang baru dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

"Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/11).

Budi mengatakan, langkah Bobby menyerahkan uang tersebut dinilai membantu proses pengusutan perkara. Setelah penyitaan dilakukan, penyidik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pendalaman dan analisis untuk mengungkap asal-usul dana tersebut.

Menurutnya, Bobby menunjukkan sikap kooperatif karena secara sukarela mengembalikan atau menyerahkan uang setelah mengetahui adanya dugaan hubungan dana itu dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

"Artinya Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada (keterkaitan) dugaan dengan perkara, karena dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui sumber dana nya" ucap Budi.

KPK juga telah meminta klarifikasi kepada Bobby pada 28 Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, uang yang diduga diterima Bobby berasal dari Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Penerimaan itu diduga terjadi ketika Bobby masih berstatus sebagai pihak swasta.

Karena itu, Budi menegaskan penyitaan uang Rp 2 miliar tersebut tidak berkaitan dengan posisi Bobby sebagai Direktur Utama PT KAI.

"Benar, jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," ujar Budi.

Sementara itu, Bobby mengaku terkejut sekaligus sedih dengan pemberitaan mengenai penyitaan uang oleh KPK yang menyeret namanya. Dia menegaskan, saat informasi tersebut ramai diberitakan, dirinya tengah berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi keselamatan perlintasan kereta api.

Bobby menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PT KAI meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, terutama menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Hari ini saya berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi guna memastikan keselamatan di perlintasan sebidang. Kami terus mengupayakan langkah terbaik menuju zero accident, khususnya dalam menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sesuai arahan Bapak Presiden. Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ucap Bobby dalam keterangan resminya.