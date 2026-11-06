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Penulis: Muhammad Ridwan
Sabtu, 7 November 2026 | 02.15 WIB

KPK Usut Dugaan Kebocoran Informasi Kasus ATR/BPN, Inspektorat dan Dewas Lakukan Pemeriksaan

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dok Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan kebocoran informasi terkait pengusutan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk mengungkap dugaan tersebut, KPK kini melakukan pemeriksaan internal melalui Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan oleh kedua unsur internal tersebut masih berlangsung. Proses itu dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan adanya informasi penanganan perkara yang bocor ke pihak luar.

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/11).

Dia menjelaskan, pemeriksaan internal merupakan bagian dari mekanisme pengujian dan pengawasan di tubuh KPK. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan prinsip check and balances berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pemeriksaan bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tetap berpedoman pada standar disiplin, kode etik, serta kode perilaku yang berlaku bagi setiap insan KPK.

Meski tengah melakukan penelusuran internal, Budi memastikan hal tersebut tidak akan menghambat proses penyidikan perkara korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogress dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan," jelasnya.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan inisial pembocor dugaan korupsi terhadap tersangka Arif Sugianto sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Kedua inisial tersebut yakni, TS yang merupakan pejabat pada Direktorat Penyelidikan KPK dan MS yang merupakan personel Direktorat Korsup KPK.

"Kedua orang tersebut telah dilaporkan ke Dewas KPK, semoga minggu depan keduanya akan dimintai keterangan oleh Dewas," tegasnya.

Editor: Estu Suryowati
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